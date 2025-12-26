冬型の気圧配置や上空の寒気が強まる影響で、北海道内では日本海側を中心に雪や風が強まる見込みです。



いまの札幌・北区の様子を伝えてもらいます。



札幌市北区篠路・国道２３１号、石狩街道沿いからお伝えいたします。



仕事納め、そして帰宅ラッシュを迎えているこの時間帯ですが、大きな通りに関しては比較的車の通りはスムーズかと思われます。



雪に関しましてはこの時間は止んでいますが、依然として風が強いです。





奥に見える大きな木も揺れていますね。この風の強さによって、地吹雪が起きているのがお分かりいただけますでしょうか。時折見通しが悪くなる瞬間もありました。この後、移動される方は最新の注意をお願いいたします。そして、路面状況にも気をつけていただきたいんです。気温が低くなっていまして、この雪の下、アスファルトの部分が凍結し始めてきています。少し力を抜くと、スッとこのように足元が取られてしまうほどのツルツル路面となっています。アイスリンクのように凍結していました。歩いている方も皆さん、ゆっくりと歩かれていました。この気温の低さは明日も続くことが予想されています。路面状況がさらに悪くなることが考えられます。年末の買い出し、そして帰省する方も多くなっていくと思います。どうぞ時間に余裕を持って行動するようにしてください。