「低い評価は好都合」ピカソ側の名物プロモーターが番狂わせに期待 井上尚弥との大一番へ「驚異的な仕上がり」

井上の圧勝が予想されているが、ピカソは名を上げようと燃えている(C)Getty Images

いよいよ大一番のゴングが目前だ。

現地時間12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで世界4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）と対戦するWBC同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）。この一戦を前にし、陣営の名物プロモーターが大番狂わせへの期待を口にした。25日、米ボクシング専門メディア『Boxing Scene』が報じている。

決戦前の取材に応じたのは、ピカソをサポートしているMPプロモーションズのショーン・ギボンズ氏だ。記事内では、「勝ち目がないと、端から除外されている」と一方的な下馬評に反応。「ただ、勝つためには戦わなければならない」と続け、「低い評価は好都合。おかげで重圧がかからない」と前向きに語った。

これまで31戦全勝（27KO）を記録している井上に対し、今回が世界初挑戦のピカソは、33戦32勝（17KO）1分けというプロ戦績。キャリアの差を踏まえた上でギボンズ氏は、挑戦者の「驚異的な仕上がり」に自信を示し、「彼の心や魂、意欲、そして勝利への信念は誰にも引けを取らない」と力を込めている。