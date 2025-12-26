女優の浅川梨奈（26）が26日、都内で「浅川梨奈 2026 CALENDAR」（Nagisa）の発売記念イベントを行った。

浅川は今年、映画「49日の真実」で主演を務め、舞台「きたやじ オン・ザ・ロード〜いざ、出立！！篇〜」ではヒロイン役。TBS7月期ドラマ「フェイクマミー」、ABC7月期ドラマ「すべての恋が終わるとしても」に出演するなど、女優として大きな飛躍を遂げた。

多忙を極めながらも「今年は割とゆっくりできた。いろいろな経験を積ませていただいて、精神的にも充実した1年だった」と振り返り、今年の漢字に「健」を選出。体調を崩したことから「健康が何より大事だと実感した」といい、「来年は体調に気をつけようっていう意味合いと、健やかな1年を過ごせたという意味」を1文字に込めた。

23日には「フェイクマミー」で共演した女優の波瑠が、俳優の高杉真宙と結婚。浅川は寝起きのまま携帯を目にし、思わず「えっ！」と驚きの声が出たという。うれしいニュースに「素敵すぎて変な声出ました」と胸がいっぱい。「おめでとうございます」と祝福し、「私も波瑠さんみたいな素敵な女性になれるように頑張りたい」と意気込んだ。