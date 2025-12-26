年末年始は車での移動が増え、事故も多くなってきます。万が一の事故やトラブルに備える対策を取材しました。



■JAF熊本支部推進課事業係 松永教裕さん

「年末は帰省で車を使われたり人が動く時期ですので、トラブル件数は増える傾向にあります」



JAF熊本支部によりますと、2024年の12月28日から1月5日までの9日間の県内での救援要請は1414件でした。これは、通常の時期の約1.5倍だということです。





最も多いのは、バッテリー関連のトラブルです。■JAF熊本支部推進課事業係 松永教裕さん「寒い時期になるとバッテリーの力が弱まることによるバッテリーあがりに注意」バッテリーの寿命は2～3年が目安。しかし劣化しているかどうか判断は個人では難しいため、行きつけの工場やガソリンスタンド、カー用品店などで年末年始に遠出をする前に点検すると安心だということです。

次いで多いのがパンクなど「タイヤ関連」のトラブルです。



■JAF熊本支部推進課事業係 松永教裕さん

「スリップサインの先のでこぼこと、他のタイヤが平坦になっている。こうなってしまうと取り替えのサイン」



ゴムの突起部分「スリップサイン」とタイヤが平らになっていたりひび割れしたりしていると、タイヤの性能が低下しリスクが高まります。早めに点検をしてください。

また冬場の運転で気をつけたいのが「ブラックアイスバーン」です。

ブラックアイスバーンとは、一見、濡れたアスファルトのように黒く見えるのに実は凍っている路面のこと。JAFの実験映像をみると、路面が濡れているように見えますが、表面の水が薄く凍り付いた「ブラックアイスバーン」の状態になっています。

アスファルトの黒色が透けてみえるため凍結していることに気づかず、事故が起きやすくなっています。実験では、ブレーキが効き始めてから完全に停止するまで、70メートル近く進みました。

スタッドレスタイヤやチェーン、タイヤに被せる布製の滑り止めなど、対策をしたうえで、「急」のつく運転をしないなど注意が必要です。



■JAF熊本支部推進課事業係 松永教裕さん

「年末、早めの車の点検と年末年始、安全運転を心がけていただけたら」



ほかにも冬の道路の運転では▼車間距離をとる、▼勇気ある撤退などを心がけましょう。

特に凍るリスクのある道路では、普段よりも倍の長さの車間距離をとります。

また外出先で少しでも天候が悪くなると思ったら予定を変更する。時には勇気ある撤退で大切な命を守りましょう。