カリフォルニア州ホーソーンでパワーボール宝くじの券を手にする顧客＝2025年8月25日/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

（CNN）米国の数字選択式宝くじ「パワーボール」の抽選で六つすべての数字が一致し、米国史上2番目となる推定18億ドル（約2800億円）の大当たりを獲得した当選者が現れた。幸運な当選者の身元は当面、匿名が保たれそうだ。

当選券はアーカンソー州キャボットのガソリンスタンドで販売されたもので、4、25、31、52、59、そして赤いパワーボールの19が一致。過去最長となった抽選サイクルに終止符を打った。

大半の当選者は一括払いを選択する。この場合の受け取り額は税引き前で8億3490万ドルとなる。分割払いの場合、最初の1回の支払いに続き、29回にわたって年々増える額を受け取る方式になる。

今回の当選により、アーカンソー州リトルロック郊外に位置する人口約2万7000人の街に注目が集まっているが、当選者の身元は当面謎のままかもしれない。

当選を秘密に保つ

米国では宝くじの当選者が匿名を保てる州が増えつつあり、アーカンソー州もその一つだ。アーカンソー州では2021年以降、50万ドルを超える当選者に身元を非公表にする選択を認めているものの、3年後には氏名が公表される。宝くじ団体によると、100万ドルを超える賞金を請求する場合、当選者本人が州の請求センターに出向く必要があるという。

他の州も同様の保護措置を提供している。ニュージャージー州やジョージア州、アリゾナ州には匿名を認める法律があり、フロリダ州では白紙委任信託や有限責任会社（LLC）を通じた受け取りが可能だ。2023年には、フロリダ州でLLCが「メガミリオンズ」の当選金16億ドルを請求し、事実上、当選者の身元を隠す形になった。

匿名の維持はプライバシーだけではなく、身の安全や経済的な存続に関わる問題にもなりうる。当選者はしばしば、脅迫や執拗（しつよう）な金銭の要求を受ける。外部から圧力を受けなくても、突然降ってわいた巨額資産を管理する準備ができておらず、金銭的に破綻（はたん）する当選者もいる。