¹â¶¶°ìÀ¸¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬ÇúÈ¯¡ª¹õÌÚ²Ú±é¤¸¤ë¡¦Æä¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¸µÈà¤ò¹¥±é¤·¤¿¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×
¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¹õÌÚ²Ú¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ëOL¤ò±é¤¸¤¿¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×(2019Ç¯)¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤¤¤Ä¤âÂ¾¿Í¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÀ¸¤¤ë28ºÐ¤ÎOL¡¦ÂçÅçÆä(¹õÌÚ)¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Å»ö¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤â¼Î¤Æ¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎºÆÀ¸¤ò»Ï¤á¤ëÊª¸ì¡£
Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¿Í¤ËÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬Ê±¤·¡¢Â¾¤Ë¤âµÈÅÄÍÓ¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆä¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÇ¼ÎÎ¥¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¡¢¸µ¥«¥ì¤Î²æÊ¹¿µÆó¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶°ìÀ¸¡£
²æÊ¹¤Ï±Ä¶ÈÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÇÁê¼ê¤¬Íß¤·¤¤¸ÀÍÕ¡¢ÂÖÅÙ¤ò½Ö»þ¤Ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»Å»öÃç´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£¤·¤«¤·ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆä¤Ë¤Ï¡¢»ÙÇÛÅª¤«¤Ä¥â¥é¥Ï¥é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂÖÅÙ¤Ç¤·¤«ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈà¤¬»Å»öÃç´Ö¤Ë¸À¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¡¢Æä¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥¯¥ºÃË¤È»×¤¤¤¤ä¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ëÌò¤ÏÏÃÂêÀ¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿
ºÇ½é¤Ï¥¯¥ºÃË¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜ¿´¤Ç¤ÏÆä¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æÊ¹¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÊÆâÌÌ¤ò¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¤¬¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ë±é¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Æä¤¬¼«Í³¿Í¤ÇÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î¥´¥ó¤È¡¢Æä¤ò½ä¤Ã¤ÆÎø¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ìÅÙ·èÊÌ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿²æÊ¹¤¬¡¢Æä¤È¤ÎÃç¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Éü¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤í¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¤Ï¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Î¿Í³Ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡ÖÌ±²¦¡×(2015Ç¯)¤Ç±é¤¸¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÇÆÇÀå²È¤ÎÁíÍý¤ÎÈë½ñ¡¦³¸¶ÌÐÊ¿Ìò¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×(2016Ç¯)¤ÎµðºÒÂÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ÂÅÄÌò¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¤Ï¾¾¤¿¤«»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤ä¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Î¾®ÌîÃ¢ÇÏ¼éÀ¯¼¡Ìò¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Î°ËÇ½ÛÙÌò¤Ç°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Âç³Ø¤ÎÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤Î¹Ö»Õ¤ò±é¤¸¤¿¡ÖËÍ¤é¤Ï´ñÀ×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¼ç±é¤·¡¢°Ê¹ß¤â¡Ö¤ß¤«¤Å¤¡×(2019Ç¯)¡¢¡ÖÅìµþÆÈ¿ÈÃË»Ò¡×(2019Ç¯)¤È¼ç±é¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤í¡£
¢£¹â¶¶¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ëÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤ÄÉð»Î¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¤«¤éÍÈ¤²¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤â±é¤¸¤Æ¤¤¿Èà¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÆä¤Ë°ìÅÙµñÀä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÖÅÙ¤¬Áê¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤òÀäÌ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤³¤Î²æÊ¹Ìò¤ÇÂè102²ó¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸åÁó°æÍ¥¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡×(2020Ç¯)¤ä¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¤ÎºÊ¡×(2020Ç¯)¡¢¸É¹â¤ÎÅ·ºÍÌ¡²è²È¤ò±é¤¸¤¿¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(2020¡Á25Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¡¢±éµ»ÇÉ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡á¶âß·À¿
ÊüÁ÷¾ðÊó
Æä¤Î¤ª²Ë
ÊüÁ÷¾ðÊó¡§2026Ç¯1·î2Æü(¶â)9:00¡Á[Á´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷]
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡¦²»³Ú¡¦±Ç²è(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
出演:黒木華、高杉一生、中村倫也、市川実日子、馬内公美、大塚千弘、藤本泉、水沢果歩、塔田えりか、白鳥玉季、中田クルミ、池恭輔、田本清嵐、モクタール、芦永岳彦、ファーストサマーウイカ、片平なぎさ、武田真治、吉田羊、三田佳子 ほか
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£