ファーウェイが年末年始限定セール、スマートウォッチやイヤホンがお得に
ファーウェイ・ジャパンは12月26日、スマートウォッチとオーディオ商品を中心としたセール販売をECサイトや家電量販店で開始した。期間は2026年1月12日までで、セール対象製品や割引率は店舗によって異なる。
セール対象となるスマートウォッチは下記の通り。
通常使用で14日間（41mmモデル）／21日間（46mmモデル）程度バッテリーが持つ「HUAWEI WATCH GT 6／6 Pro」
直販セール価格が6,120円とお手頃、健康管理も可能「HUAWEI Band 10」
特にダイビング機能が充実した「HUAWEI WATCH Ultimate 2」
薄型軽量のFITシリーズ最新モデル「HUAWEI WATCH FIT 4／4 Pro」
管理医療機器認定を受けた血圧計内蔵モデル「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」
セール対象となるオーディオ製品は下記の通り。
強力なANC機能を搭載、ハイレゾオーディオワイヤレス認証も取得した「HUAWEI FreeBuds 7i」
買いやすい価格のエントリーモデル「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」
軽い装着感で良好なサウンドを鳴らせるイヤカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip」
落ち着いた見た目のオーディオグラス「HUAWEI Eyewear 2」
