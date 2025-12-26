【トイライズ AFC-01X Δ レギオス デルタ】 発売日・価格：未定

タカラトミーは、アクションフィギュア「トイライズ AFC-01X Δ レギオス デルタ」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、「機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS」より「AFC-01X Δ レギオス デルタ」を、同社のハイターゲットブランド「T-SPARK」の完成品リアルトイプロダクトシリーズ「トイライズ」で商品化するもの。

今回「T-SPARK」の公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、ソルジャー、ダイバー、ファイターの3形態に変化する「AFC-01X Δ レギオス デルタ」を確認することができる。

『機甲創世記モスピーダANOTHER GENESIS』

から第2弾！



TOYRISE SERIES NEW PRODUCT



トイライズ AFC-01X Δ

レギオス デルタ



▶coming soon pic.twitter.com/ZfcmIdcfKA - T-SPARK 公式 (@tspark_official) December 26, 2025

(C)タツノコプロ

(C)ＴＯＭＹ