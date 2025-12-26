今シーズン一番の寒気の影響で、前日までの暖かさから一転、26日は各地で真冬の寒さになりました。正午の気温が2.4℃の北九州市の旦過市場では、温かいおでんを求めて列を作る人の姿がありました。



■訪れた人

「おでん日和。」

「視覚的においしいですもんね。」



この寒さの中、鍋から立ち上る湯気と、だしのやさしい香りの誘惑に。



■訪れた人

「もう、引き寄せられました。」





■訪れた人Q.どうして旦過うどんに来たのですか？「寒いので。」この店では26日の寒波を見込んで、前日の夜から通常の2倍の具材を仕込みましたが、大根や卵など煮込むのに時間がかかるものは品薄になるほどでした。店側にとってはうれしい悲鳴です。■旦過うどん・水上桂子さん「これくらいの寒さじゃないと、おでんは盛り上がりません。気温が高い日はあまりお客様が来られない。寒い時は駆け込み寺のように入ってきますから。」寒さのピークはすでに越え、27日以降、徐々に気温が上がる見込みです。ただ、気象台によりますと、年明けに再び九州北部地方の上空に強い寒気が流れ込む可能性があります。