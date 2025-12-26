ETVOSの名品が集結♡キットで叶える上質ベースメイク体験

敏感肌に寄り添うミネラルコスメブランドETVOSから、スキンケアとベースメイクをまとめて試せる特別なキットが登場します。2026年1月1日（木）より数量限定で発売されるのは、ブランドの代表作を中心に構成されたスペシャルな内容。ベースメイクを美しく仕上げるだけでなく、うるおいを重ねることで素肌そのものの美しさを引き出してくれるのが魅力です。新しい年のスタートに、ETVOSならではの心地よさを取り入れてみてはいかがでしょうか♡

ベースメイクが完成する贅沢セット

ラシャススキンベースメイクスペシャルキットは、ベースメイクに必要なアイテムが一式揃う充実内容。

現品サイズのミネラルインナートリートメントベース#ラベンダーベージュ25mLを中心に、#ポーセリンベージュ、#ピンクベージュのパウチ各1mL×3包をセット。

さらにミネラルフレッシュスキンリキッド#ナチュラル0.8mL×2包、ミネラルリフレクティングスキンパウダー#ルーセントエクリュ0.8g（ミニ容器）をイン。

価格は6,380円（税込）で、試しながら理想の仕上がりを見つけられます。

冬の毎日を彩るiromikke新作コスメ♪描く×とろける新感覚

素肌を育てるスキンケアもイン

キットには、2025年8月にリニューアルした敏感肌用モイスチャーラインもセット。

ヒト型セラミド※1を配合したモイスチャライジングローションⅠ20mLと、モイスチャライジングセラムⅠ10mLは約10日分を試せるサイズです。

メイク前の肌をしっかりとうるおし、いきいきとした印象へ導きます。ベースメイクの仕上がりを底上げしてくれるスキンケア体験が叶います。

※1保湿：セラミドAG、AP、EOP、NG、NP

名品ブラシと人気下地の実力

セットには、現品のフラットチェンジブラシも付属。価格2,970円（税込）で単品販売されているブラシは、ケースが持ち手になる設計で持ち運びにも便利です。

また、ミネラルインナートリートメントベースは単品価格4,950円（税込）。ヒト型セラミド※2を配合し、ツヤとハリを与える美容液スキンケアベースとして高い支持を集めています。

※2保湿成分：セラミドAP、NG、NP

新年の肌にETVOSという選択

スキンケアからベースメイクまでを一度に体験できるラシャススキンベースメイクスペシャルキットは、ETVOSの魅力を存分に感じられる内容です。

店舗では2026年1月1日（木）から、公式オンラインストアでは1月5日（月）より発売開始。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。新しい一年のはじまりに、うるおいとツヤを仕込むベースメイク習慣を始めてみてください♪