CBC友廣南実アナが涙の告白 異例の単独イベントステージで 秘蔵写真の披露、ドッキリ、生歌など盛りだくさん
CBCテレビの友廣南実アナウンサーが20日、自身初の単独イベントを名古屋市内の同局で開催した。
【写真複数】自転車に乗って登場した友廣南実アナ 幼少期の秘蔵写真も
報道・情報番組『チャント！』（月〜金 後3：49）の人気コーナー「友廣南実の自転車旅」のファンイベントで、全483席のチケットが完売。当日は開場前から100人以上の行列ができ、用意された約1200点のオリジナルグッズもすべて完売した。会場の応援幕がファンの激励メッセージで埋め尽くされるなど、入社2年目の若手アナとしては異例の盛況となった。
イベントは、友廣アナが愛車に乗って舞台に登場するという演出で開幕。最初の自己紹介では、幼少期からの秘蔵写真を公開しつつ、大阪生まれでタイガースファンということを告白。ドラゴンズの聖地で働く私を、どうか嫌いにならないでくださいとユーモアたっぷりに訴え、会場からは拍手が送られた。
中盤では、2週間前から本人の知らないところで進められていたドッキリ企画が発表。「自転車愛があるなら、100万円超の愛車を他人が乗っていたら気付くはず」という検証VTRでは、自分の自転車のすぐ横を平然と素通りしてしまうという痛恨のミスが映し出され、笑いに包まれた。
そして終盤には、YouTubeで「下手だけどなぜか聴いちゃう」と3万回超再生を記録したオリジナルソング「チャリリ」を披露。途中、歌詞を間違えてしまい演奏がストップするハプニングもあったが、二度目はファンの温かい手拍子に支えられて見事に完走。会場が一体となる盛り上がりを見せた。
フィナーレでは「入社1年目、理想のアナウンサー像とのギャップに悩み、自信を失っていました。そんな時に始まったのが自転車旅でした。東海3県の人々との触れ合いを通して、自分らしく振る舞っていいんだと自信を持てるようになりました」と回顧。「視聴者の皆さんの声が、前に進む力になりました」と涙ながらに感謝を伝えると、会場からは割れんばかりの大きな拍手が送られた。
『チャント！新春スペシャル「友廣南実の自転車旅」』はCBCテレビで2026年1月1日午後2時30分より放送。
