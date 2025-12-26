クリスマスに行きたいと思う「熊本県の温泉地」ランキング！ 2位「人吉温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ冬空に星が瞬き、いよいよクリスマスの足音が近づいてくる季節となりました。おしゃれなディナーもステキですが、雪景色を眺める露天風呂や豪華な地元の旬の味覚も、一年を締めくくる最高のご褒美になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う熊本県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「クリスマスに鉄道旅をするなら肥薩線に乗って人吉を目指したい、焼酎蔵巡りもしたい」（40代男性／岩手県）、「温泉だけでなく城下町の街並みや球磨川沿いの景色も楽しめて、観光と温泉を両方満喫できそう」（40代男性／東京都）、「ゆったりとしたクリスマスを過ごせそうだから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「露天風呂めぐりが楽しめる点も魅力で、温泉好きには特別な体験になるからです」（20代女性／大阪府）、「高級だからクリスマスなどのイベントにはおすすめ。雪景色と温泉が最高だから」（40代女性／京都府）、「山里にひっそりと佇む湯の里で、雪が舞う中、湯けむりに包まれた露天風呂を巡る『入湯手形』の旅は、まるで冬の絵本の一頁のような体験になり、貴重だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：人吉温泉／36票2位は、相良藩700年の城下町として栄えた歴史情緒あふれる「人吉温泉」です。球磨川沿いに温泉宿が立ち並び、潤い豊かな風景が広がります。クリスマスシーズンには、静かな城下町を散策しながら、美肌の湯として知られる弱アルカリ性の柔らかな湯を楽しむのがおすすめ。冬の冷え込みの中で、地元の特産品である球磨焼酎を嗜みながら、歴史に思いを馳せる落ち着いたクリスマスの夜を過ごせます。豪雨災害からの復興が進む中、地元の温かなおもてなしに触れることができるのも、この地を訪れる大きな魅力です。
1位：黒川温泉／138票圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは、阿蘇の奥地に位置する全国屈指の人気温泉地「黒川温泉」でした。冬の黒川温泉といえば、竹細工の灯籠が川を彩る「湯あかり」が有名です。幻想的な竹灯籠の光が雪景色や湯けむりと混ざり合い、言葉を失うほどロマンチックな光景が広がります。各宿が趣向を凝らした露天風呂を「入湯手形」で巡る体験は、大切な人と過ごす冬の思い出作りにぴったり。日常を忘れて心身ともに癒やされる、究極のクリスマス旅をかなえてくれる場所です。
