4つの言葉の空欄に共通して入る「3文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。お正月やスポーツシーンでよく聞くあの言葉が隠れていますよ。1分以内の全問正解を目指してチャレンジ！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

お正月やスポーツシーンで聞く言葉も含まれています。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□□ひん
□□□がつ
あい□□□
けっ□□□

答えを見る






正解：しょう

正解は「しょう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しょう」を入れると、次のようになります。

しょうひん（商品・賞品）
しょうがつ（正月）
あいしょう（相性・愛称）
けっしょう（結晶・決勝）

文字そのものを追うよりも、言葉が完成したあとの「意味」をイメージしてみると、すんなり解くことができますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)