【ひらがなクイズ】空欄の3文字は何でしょう？ テンポよく解いてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
お正月やスポーツシーンで聞く言葉も含まれています。
□□□ひん
□□□がつ
あい□□□
けっ□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しょう」を入れると、次のようになります。
しょうひん（商品・賞品）
しょうがつ（正月）
あいしょう（相性・愛称）
けっしょう（結晶・決勝）
文字そのものを追うよりも、言葉が完成したあとの「意味」をイメージしてみると、すんなり解くことができますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
お正月やスポーツシーンで聞く言葉も含まれています。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□□ひん
□□□がつ
あい□□□
けっ□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しょう正解は「しょう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しょう」を入れると、次のようになります。
しょうひん（商品・賞品）
しょうがつ（正月）
あいしょう（相性・愛称）
けっしょう（結晶・決勝）
文字そのものを追うよりも、言葉が完成したあとの「意味」をイメージしてみると、すんなり解くことができますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)