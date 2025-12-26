ガチャピンとムック×「Maison de FLEUR」が初コラボ！ ふわふわ素材のトートバッグなど全10種展開へ
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2026年1月9日（金）から、ガチャピン＆ムックと初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や公式ECサイトで発売する。
【写真】イエローのリボンがかわいい！ ムックの“トートバッグ”も
■人気のうさぎモチーフをデザイン
今回発売される「Maison de FLEUR『ガチャピン・ムック』コレクション」は、ガチャピンとムックを「Maison de FLEUR」らしい柔らかなカラーや優しいタッチで表現したアイテム全10種類。
ラインナップには、ガチャピンとムックのフェイスモチーフをふわふわの起毛素材で仕上げたアイテム全6型が展開され、各キャラクターをイメージしたカラーリボンがかわいい「ミニダブルリボントート」や、にっこり笑顔をデザインした「フェイスポーチ」などが並ぶ。
また、「Maison de FLEUR」で人気のうさぎモチーフを刺しゅうした本コラボならではの商品も登場。ガチャピンとムックがうさぎを抱える様子をあしらった「スクエアトートバッグ」に加え、ぬいぐるみを背負って振り向く姿がキュートな「ポーチ」と「タオルハンカチ」がそろう。
