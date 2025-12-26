¡Ö¿ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×À¤³¦¥é¥ó¥¯9°Ìà½÷»Ò¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼êá±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·²ñ¾ìÁûÁ³¡ª´üÂÔ¤Î¿·±Ô¡¢µÜºêÍ§²Ö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡ºòÇ¯¡¢½÷»Ò¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤ÎµÜºêÍ§²Ö¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ë½Ð¾ì¡£Âç²ñ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃåÊª¤ËÂç¤Ö¤ê¤Î²ÖÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ð¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¤òÅ»¤¤¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤ÎÈþ¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª»î¹ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤ÏÈþ¿Í¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÁÌ¤ë¤ÈÊ¡Åç¤µ¤ó¡¢Ä¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢¿ØÆâ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡¢±×¡¹¿ä¤·¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¤ä¤Ê ½÷Í¥¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿¶Âµ»Ñ¤Ï²ñ¾ì¤Î¿Íµ¤¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖShe is soooo pretty¡×¡ÖOmg she should win best dress...she look like a actress..¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡µÜºê¤Ï¡¢»³¸ý¸©Ìø°æ¾¦¹©¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎºòÇ¯12·î¡ÖÂè78²óÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹9°Ì(12·î¸½ºß)¡£