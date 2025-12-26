àµí³×¤ÎºâÉÛ¥¹¥Æ¡¼¥áÃë¥É¥é½÷Í¥¤ÎÀº¹ª¥¥ã¥éÊÛ¤Ë¶ÄÅ·¡ª¡¡2»ù¤ÎÊì¡¦¾®Âô¿¿¼î¤Ë¡Ö¤¹¤ÃÀ¨¤¹¤®¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä·Ý½Ñ¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ö¤ê100ÅÀ¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡àµí³×¤ÎºâÉÛ¥¹¥Æ¡¼¥á¤Ê¤É¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À½÷Í¥¤¬2»ù¤ÎÊì¤Ë¡Ä¡£°¦Ì¼¤Ëºî¤Ã¤¿¥¥ã¥éÊÛÅö¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¥¥ã¥éÊÛ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Âô¿¿¼î(48)¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Î(¥ì¥ó¥³¥ó¥Á¥Ã¥×)¤Ï»×¤¦Â¸Ê¬Ä¹¤¯ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÃ»¤á¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³¸¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¤Ï·Ü¤Ò¤ÆùÆþ¤ê¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙÉô¤Þ¤ÇÀº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤ª¤«¤º¤òÀâÌÀ¤·¡¢2ÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ëàÂçºîá¤Î´°À®¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ã À¨¤¹¤®¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤È¤¤¤¦¡Ä¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä·Ý½Ñ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¤!!¤«¤ï¤¤¤¤¡Á!¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡×¡Ö¿¿¼î¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤È´ïÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ö¤ê100ÅÀ¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖºÍ¿§·óÈ÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Âô¤Ï2004Ç¯¤ÎÃëÂÓ¥É¥é¥Þ¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷)¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¤¥¸¥áÌò¤ò±é¤¸¡¢ºîÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥Ö¥¿¡ª¡×¤äàµí³×ºâÉÛ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤òÉ×¤Ë½Ð¤¹á¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â9·î¤ËFOD¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×¤ÇàÁÈÄ¹¤ÎºÊáÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï14Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò¡¢16Ç¯10·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£