「やっぱ優磨選ばれるべきよねぇ」国内組と海外組の精鋭が集う！ JPFAの2025ベストイレブンが発表！ SNSの反応は？「え！日本代表これで良くない!?」
日本国内のクラブに所属するプロサッカー選手（外国籍選手の一部を含む）や、海外クラブでプレーする日本人選手が加盟する『日本プロサッカー選手会（JPFA）』は12月26日、公式Xを通じて2025年のベストイレブンを発表した。
シーズンを通して活躍したJPFA所属選手を表彰する「JPFAアワード2025」。国内組と海外組の精鋭、選ばれし11人は以下のとおり。
GK
鈴木彩艶（パルマ／３年連続３回目）
DF
伊藤洋輝（バイエルン／初受賞）
植田直通（鹿島アントラーズ／初受賞）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／初受賞）
渡辺 剛（フェイエノールト／初受賞）
MF
鎌田大地（クリスタル・パレス／２回目）
佐野海舟（マインツ／初受賞）
田中 碧（リーズ／初受賞）
FW
上田綺世（フェイエノールト／３年連続３回目）
鈴木優磨（鹿島アントラーズ／初受賞）
堂安 律（フランクフルト／２回目）
錚々たる顔ぶれにSNSでは、「え！日本代表これで良くない!?」「綺世・優磨・堂安の３トップバカ強そう」「海外組の中に優磨と植田いるの誇らしすぎる」「やっぱ優磨選ばれるべきよねぇ」「鹿島組立派よ」「碧くんおめでとう」「海舟！」などの声があがった。
なお、各カテゴリー（J１、J２、J３、JPFA）の最優秀選手賞が発表される「JPFAアワード2025」は12月28日に開催され、受賞選手が出席する予定だ。式の司会は、元日本代表DFの内田篤人氏が務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
