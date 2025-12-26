ついに注目の一騎打ちが実現する。米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２５日（日本時間２６日）に放送され、「コンチネンタル・クラシック」ゴールド・リーグ公式戦でＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３８）がマイク・ベイリー（３５）を撃破。リーグ戦を２位で突破し、準決勝に駒を進めた。

ゴールドリーグは大混戦で、この日の最終戦を残して、出場６人全員が勝ち点６で並んだ。２敗を喫していたオカダもコンチネンタルＣ連覇へのチャンスが生まれ、最終戦に勝てばリーグ戦突破が決まることになった。だが、それは相手のベイリーも同じで序盤から超絶の空中技を連発して、オカダを追い詰める。

統一王者は変型ネックブリーカー、場外でのＤＤＴ、カウンターのドロップキックと要所要所で得意技をさく裂させ、ペースを握らせない。それでもベイリーの猛攻はすさまじく、オカダのレインメーカーもかわされ、雪崩式ハリケーンラナから、アルティマ・ウェポン（シューティングスター式ダブルニードロップ）を背中に打ち込まれた。

オカダは場外に転落して、何とかカウントを回避。リングに上がると、強烈なスピンキックをくらってコーナー前で前のめりにダウンした。立ち上がろうとした際に、再びアルティマ・ウェポンを浴びてしまう。完璧に決まって万事休すと思われたが、オカダはカウント２でクリアし、驚異的な粘りを見せる。キックをかわしてレインメーカーにいくも、またも不発。それでもオカダはベイリーを抱え上げ、そのまま体重をかけて押しつぶして押さえ込む。意表を突いた丸め込みが決まり、逆転勝利を奪った。

大激闘を制したオカダはしてやったりの不敵な笑み。これで勝ち点９となり、カイル・フレッチャーと同点となったが、直接対決でフレッチャーに敗れているため、オカダはゴールドリーグを２位で突破。これにより、ＰＬＥ「ＷＯＲＬＤＳ ＥＮＤ」（２７日＝日本時間２８日、イリノイ州シカゴ）で行われる準決勝では、ブルーリーグを無敗の首位で突破した、新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）と、激突することになった。

同じ「ドン・キャリス・ファミリー」ながら、対立を続けてきた両雄がいよいよ一騎打ちで決着戦。試合後、竹下はＩＷＧＰ世界のベルトを肩にリングに上がり、オカダと対峙。統一王者もベルトを手に竹下とにらみ合い、緊迫感みなぎるフェースオフだ。

長年日本マット界を引っ張ってきたオカダと、ＤＤＴ＆ＡＥＷ＆新日本の３団体所属で、今年の新日本・Ｇ１クライマックスを制しＩＷＧＰ世界王座にも君臨する竹下。どちらが勝って、フレッチャーｖｓジョン・モクスリーの勝者と決勝を戦うのか。２０２５年の最後に、今後のプロレス界の行方を占う大一番が決まった。