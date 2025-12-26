´ÝÅÄ²ÂÆà»á¡¡¡Ö£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡×ÉéÃ´Áý¤Ç·üÇ°¡ÖÄ´ºÞ°åÎÅÈñ¤ÏÁ´°åÎÅÈñ¤Î£²³ä°Ê²¼¡×¡Ö¸ú²Ì¤Ëµ¿Ìä¡×
¡¡»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´ÝÅÄ²ÂÆà»á¤¬£²£¶Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤ä¸ú²Ì¤¬»÷¤ë¡Ö£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï£²£µÆü¡¢£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Ë£²£°£²£·Ç¯£³·î¤«¤éÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÃì¤È¤¹¤ë°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ²þ³×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤Î¥í¥¥½¥Ë¥ó¾û¤ä¡¢²ÖÊ´¾É¼£ÎÅ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¡¦¥¢¥ì¥°¥é¾û¤Ê¤ÉÌó£±£±£°£°ÉÊÌÜ¡£¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤Þ¤ÞÌôºÞÈñ¤Î£²£µ¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤äÆñÉÂ¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤é¤ÏÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ°åÎÅÈñºï¸º¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»¿À®¡£º£¡¢¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï£²¤Ä·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£±¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì»þÅª¤ËÄË¤ß»ß¤á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤ë¿Í¤ÎÉéÃ´¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤È»×¤¦¡£°åÎÅÈñ¤Îºï¸º¤È·ÐºÑ¤ÎÉôÊ¬¤ÈÎ¾Êý¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë¡£Ä´ºÞ°åÎÅÈñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´°åÎÅÈñ¤ÎÃæ¤Ç£²³ä°Ê²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ºÞ°åÎÅÈñ¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·Ìô¤ä¥Ð¥¤¥ªÌôÉÊ¤Ê¤É¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¡Ö¥ª¥×¥¸¡¼¥Ü¡×¤ÏÀ®¿ÍÃËÀ£±Ç¯´Ö»È¤¦¤Î¤ËÌó£´£°£°£°Ëü±ß¼å¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²óÉéÃ´Áý¤òµá¤á¤ë¡Ö£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡×¤ÏÌô²Á¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï°Ý¿·¤¬¥á¡¼¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤¦»ö¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìô¤Ã¤Æ¼ã¤¤¿Í¤â»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ã¤¤¿Í¤â»È¤¦¤è¤¦¤ÊÌô¤ò¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ë¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö²æËý¶¯¤µ¡×¤â¿´ÇÛ¤À¤È¤·¡¢¡ÖÎã¤¨¤ÐÆ¬ÄË¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤Ã¤ÆÇ¯´Ö£²Ãû±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö¤ÎÂ»¼º¤ÏÌó£±£°Ãû±ß¡£¤½¤Ã¤Á¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤ê²æËý¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²æËý¤·¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£