¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡²¬Ìî½ã»Ò»á¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤â¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£¶Æü¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Æ±ÅÞ¤Î²¬Ìî½ã»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÀéÍÕ¸©Ï¢¤Î»²±¡Áª³èÆ°Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ëÈæÎãÉ¸´ú¤Îºø¸í»ÈÍÑ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢¸¡»¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤¹¤ë»ÝÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡²¬Ìî»á¤Ïº£Ç¯¤Î»²±¡ÁªÀéÍÕÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ä¤«»á¤ò³¹Æ¬¤Ç±þ±ç¤·¤¿ºÝ¡¢ÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿É¸´ú¤Ë¾®ÎÓ»á¤ÎÌ¾Á°¤òµºÜ¤·¡¢Áªµó³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¬Ìî»á¤Ï£··î¤Ë¡Öºø¸í¡×¤È¼áÌÀ¡£º£·î£²£³Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞÀéÍÕ¸©Áí»ÙÉôÏ¢¹ç²ñ¤ÎÃÝµÍ¿ÎÂåÉ½¤Ï¡ÖÀéÍÕ¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ·ï¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢»²µÄ±¡Áªµó¸å¤¿¤À¤Á¤Ë¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â¹ñÀ¯Áªµó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«¼£ÂÎÁªµó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áªµó¤ÎÅÙ¤Ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
