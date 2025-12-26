阪神・才木浩人投手（２７）が２６日に兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、１億３０００万円アップの２億５０００万円でサイン。年俸２億円到達は球団９人目となった。

今季は２４試合に登板し１２勝（６敗）、防御率１・５５で最優秀防御率のタイトルを獲得。２年連続で規定投球回に到達し、４季連続で防御率１点台をマークした。倍増以上となる大幅アップに「球団の方からすごく評価していただいたのでありがたいです」と笑顔を見せた。

村上頌樹投手（２７）とともにＷエースとして大車輪の活躍を見せ、チームの史上最速Ｖに貢献。それでもハワイでの優勝旅行を返上し、トレーニングに励んでいる。「内容は去年の方がよかったのかなというところもあるので。充実したオフを過ごせていますし、課題をつぶせるようにやっていきたいです」と表情を引き締めた。

昨オフには契約交渉の場で米・メジャーリーグ挑戦の意向を示したが、球団から認められず断念。来季もタテジマの一員として活躍することを誓った。「継続して防御率１点台で行きたいですし、タイトルは全部取ることを１番こだわっていきたいと思います」。

また２０２６年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場にも意欲を示す。この日はチームメートの石井大智投手が代表に選出され、「選ばれたことがうれしい気持ちもありますし、楽しみにしている部分ではあります」と刺激を受けた様子。「経験として成長につながると思うので精一杯がんばりたいです」と世界の大舞台を見据えながら意気込んでいた。（金額は推定）