年末年始の交通や三が日の人出予想、初売りなどの情報をまとめました。

【交通】

まずは新幹線です。JR九州によりますと、九州新幹線・指定席の予約は、下りは、あす27日、上りは、1月3日が最も多くピークとなる見込みです。

続いて空の便。航空各社によりますと、鹿児島を発着する便のピークは下りが、あさって28日、上りが、1月3日と4日です。

高速道路はNEXCO西日本によりますときょう26日から1月4日にかけて、県内の高速道路で5キロ以上の渋滞は予測されていません。九州自動車道では福岡県内を中心に渋滞が発生し、下り線は1月2日、上り線は1月3日と4日が特に混雑する予測です。

なお、あす27日から1月12日の土日祝日は、休日割引が適用されません。

【初詣】

三が日の初詣の人出は、鹿児島市の照国神社が25万から30万人、護国神社が20万人、霧島市の霧島神宮は26万人と予想されています。

【商業】

初売りの情報です。元日から行うのはイオンモール鹿児島、オプシアミスミ、イオンタウン姶良など。

2日からは山形屋、アミュプラザ鹿児島、マルヤガーデンズセンテラス天文館などです。

元日から開館している施設は、鹿児島市のかごしま水族館、維新ふるさと館、仙巌園、指宿市のフラワーパークかごしま、奄美市の奄美パークなどです。

・