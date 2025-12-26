2025年も残りわずか。街の皆さんに今年良かったニュースや来年の抱負を聞きました。

（記者）「2025年もいろんなことがありました。街の人は今年どんないいことがあったんでしょうか」

（ダンス大会出場で大阪から）「ダンスの大阪大会があって入賞した、チームで2位」

Q.来年の目標は？

「全国大会で入賞すること」

（福岡から旅行）「釣りは大漁。メジナ。クロ。30センチ弱くらい」

（横浜から帰省）「（かけっこで）1位だった」「（来年小学校で）いっぱい友達を作りたい」

（湧水町から）「ゴルフが少し上手になった。ドライバーが飛ぶようになった」

Q.来年の抱負は？

「やっぱりゴルフ。（目標スコア）100切り。安定」

（名古屋から帰省）「勉強ができたこと、体育と図工」

Q.来年の目標

「勉強だと漢字。上手に書けるようになりたい」

（静岡からIターンして2年）「北海道から（仲人をした）友達夫婦が訪ねてきてくれた、15年以上ぶり。昔の結婚式の話とか、北海道から鹿児島まで来てくれるなんて思いがけない出来事ですごく良かった」

Q.来年は？

「この前ロケットが失敗した。来年は成功してほしい。胸がいっぱいになった。ようやく鹿児島の人間になったかな。静岡にいる時は『あ、飛んだな』ぐらいだった」

（奄美から旅行）「空手で優勝したい。奄美の大きな試合で勝ちたい」

（大学生）「来年就活、農業系にいきたい。お茶の栽培とか。体験ができたりするらしいので職場体験に行ってみたい」

