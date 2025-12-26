2025年もあと6日となりました。塩田知事に今年1年の県政と来年の抱負について聞きました。事業費が膨み難しいかじ取りを迫られている新たな総合体育館整備について塩田知事は。

Q.今年一年を漢字1文字で

（塩田知事）「茶。鹿児島県にとって一番うれしかったのは、お茶の生産量が初めて日本一になった。非常に素晴らしい一年になった」

「海外でも抹茶ブームで非常に引き合いが強くて、今後も期待をしている」

塩田知事が今年、印象に残った出来事として挙げたのは、去年の荒茶生産量、そして一番茶の生産量が今年、日本一となり躍進した「お茶」でした。そして県政の重要課題でも「前進」が見られました。

新総合体育館については

6月、県が計画する新たな総合体育館の設計費およそ9億円を盛り込んだ補正予算案が可決。

ただ、資材や人件費の高騰で事業費は488億円と当初の倍近くまで膨み、県は「あくまで詳細な建設費を示すため」としていて、建設にはまだハードルがあります。

（キャスター）「今年一年間、着実に前に進んだような印象があるが」

（塩田知事）「設計費を（議会に）認めてもらい、設計事業者が年度内に決定し、その後の設計に入っていく。前進をしていると思っている」

（キャスター）「今後、事業費が物価高騰でどこまで膨らむのか見通せない中、事業費も抑えつつにぎわいを創出する。なかなか難しいかじ取りかなと」

（塩田知事）「スポーツ利用以外の部分でも、コンサートや展示会といったイベントなど多目的な活用していく中で、運営費の縮減の効果も出てくる。鹿児島のまち全体が元気になる施設にしていければ」

馬毛島基地整備

西之表市・馬毛島で進む自衛隊基地の整備。2030年の完成に向けて、あわせて6000人の工事関係者が急ピッチで工事を進めていて、7月からは中種子町を拠点に航空自衛隊の先遣隊が活動を始めました。

一方、馬毛島では工事開始以来、事故が12件発生し、1人が死亡、7人がけがをしています。

（塩田知事）

「住民も不安に思う部分もあると思う。国にしっかり安全対策、再発防止対策を行ってもらうように申し入れをしている」

「地政学的に南西諸島防衛が国の中で非常に大きな課題になっている。（国は）しっかりと丁寧な情報提供を行うことをこれからも言っていきたい」

来年の展望

物価高騰に、火山や地震、大雨など自然災害が相次いだ2025年。来年の展望については。

（キャスター）「2026年の展望ということで、どういった施策に注力したいか」

（塩田知事）

「2026年も引き続き足元の物価高騰対策が非常に重要な課題。国も総合経済対策として補正予算を組んでいるので、これを踏まえて県も県民の物価高騰に対しての負担軽減を取り組んでいきたい」

「災害が全国各地で多いので、おそらく（来年も）続くと思うので、防災・減災対策についても県民の生命・財産を守る観点からしっかり取り組みたい」

