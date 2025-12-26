官公庁や多くの企業は26日が仕事納めでしたが、26日朝の県内は上空に強い寒気が流れ込み山地では雪が降ったところもありました。

27日朝はさらに冷え込みそうです。

26日朝の霧島・えびの高原です。標高1700メートルの韓国岳は、山肌が真っ白になっていました。

26日朝の最低気温は霧島市牧之原で0.6度、溝辺で1.4度、鹿児島市で3.9度と県内11地点で真冬並みの寒さとなりました。

（登山客）「思ったより寒くて、びっくり」

こちらは出水市とさつま町の境にある標高1067メートルの紫尾山です。27日は道路に雪が積もり、スリップする車が見られました。

（運転手）「滑る。気をつけないと」

朝の鹿児島中央駅です。仕事納めの26日、ダウンジャケットやマフラーを身に着けて、出勤する人の姿が見られました。

（会社員）

「今月は半袖で過ごせるくらい暖かったが、きょうは特別寒い。転職を夏にして、初めての仕事納めなので少しドキドキ」

「寒い、朝も風が強く駅まで送ってもらった。月曜が最終の出勤だが、会社は年中無休」

「マフラーを使っていなかったが、急いで引っ張りだした、すごく寒い。もう少し頑張れば休みなので、仕事を納めて来年を心地よく迎えられたらいい」

27日の朝は放射冷却が強まり、予想される最低気温が鹿屋市でマイナス4度、鹿児島市で0度と厳しい寒さとなる見込みです。

