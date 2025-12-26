黄金の福袋は2026万円！ 大丸の初売りはことしもライバルより遅い1月3日 狙いと意外なメリット 福岡
福袋やセールを楽しみにしている人も多いかもしれませんが、福岡市の大丸福岡天神店の初売りは、新年1月3日からです。スタッフの働き方を考え、1月1日と2日を休みにしたことで意外なメリットも見えてきているといいます。
福岡市・天神の大丸福岡天神店では26日、初売りに向けて福袋の準備が進められていました。
■小川ひとみアナウンサー
「こちらの事務所では、来年の福袋についての会議が進められています。」
福袋は1万5000袋以上用意されていて、中でも今回の目玉は、カラーダイヤモンドが散りばめられたネックレスです。希少性が高いピンク系のダイヤなどを使っているということで、値段はなんと2026万円です。
また、来年の干支「馬」をかたどった金の置物など5点をセットにした2026万円の福袋も用意されていました。
大丸福岡天神店では、こうした福袋を売り出す初売りは、2024年までは1月2日に行われていましたが、2025年に初めて1月3日にしました。
背景にあるのは、働き方改革です。
■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん
「年末年始、しっかり従業員に休みをとってもらうことが背景にあります。かなりプラスの声が多くて、遠方の方は帰省ができたり、1月2日に自分自身が初売りに行く経験をして3日からの販売に生かせるといった声が聞かれました。」
一方、ライバルとなる市内のほかのデパートの初売りは、例年通り1月2日がほとんどです。売り上げに影響はないのでしょうか。
■立石さん
「短期的には売り上げは下がってしまいますが、1か月、年単位で見たときは全くマイナス1日の影響が出なかったので、やはり働く方の環境やサービス向上にはつながっているのではないかと考えています。」
従業員の働き方に配慮して初売りを遅らせる動きは、今後ほかの百貨店にも広がっていくのでしょうか。
福岡と佐賀の主な百貨店や商業施設の初売りのスケジュールです。
元日から営業するのはこちらです。
▽キャナルシティ博多
▽ららぽーと福岡
▽マークイズ福岡ももち
▽イオンモール福岡
▽ゆめタウン博多
▽リバーウォーク北九州
▽ジ アウトレット北九州
▽鳥栖プレミアム・アウトレット
1月2日から営業するのはこちらです。
▽福岡三越
▽岩田屋本店
▽博多阪急
▽天神地下街
▽アミュプラザ博多
▽博多マルイ
▽福岡パルコ
▽ワン・フクオカ・ビルディング
▽小倉井筒屋
▽佐賀玉屋
今回取材した大丸福岡天神店は、1月3日から営業します。