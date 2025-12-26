2025年の高知県内の主な出来事や課題を振り返るシリーズ「年末回顧」。

12月26日は、10月から12月の出来事を振り返ります。



【10月3日：アンパンマンの日】

神奈川県の「横浜アンパンマンこどもミュージアム」では、アンパンマンの声を担当している俳優・戸田恵子さんによる絵本の読み聞かせが行われました。



【10月17日：秋の風物詩】

越知町宮の前公園では、2.5haに150万本のコスモスが満開。





【10月19日：四万十川ウルトラマラソン】第31回四万十川ウルトラマラソンの100㎞の部には1603人、60㎞の部には479人がエントリーしました。【10月21日：自民党の高市早苗総裁が、第104代内閣総理大臣に】自民党の高市早苗総裁が、第104代内閣総理大臣に選ばれました。初めての女性総理の誕生です。また、高知2区選出の尾粼正直衆議院議員が内閣官房副長官に起用されました。【10月22日：県民体育館の再整備について】建て替えが計画されている県民体育館の再整備について、有識者でつくる検討会は、県に対して、隣接する高知市青年センター「アスパルこうち」に配慮する対応を求めました。その後、高知市の桑名市長は、県が求めていたアスパルこうちのグラウンド全面を取り込んで建て替える案を受け入れると明らかにしました。【10月23日：プロ野球ドラフト会議】■川田悠慎選手「四国銀行の、そして高知の代表として恥じない選手になれるよう精一杯努力してまいります」プロ野球ドラフト会議が開かれ、四国銀行の川田悠慎選手が埼玉西武ライオンズから6位指名を、また、明徳義塾高校の藤森海斗選手が北海道日本ハムファイターズから5位指名を受けました。【10月25日：総延長4100m越えの流しそうめんチャレンジ】約1000本の竹を切り出してつないだ、総延長4100メートル越えの流しそうめんチャレンジ。成功すれば世界記録となる長さ。■担当者「みごと世界記録達成です！おめでとうございます」記録は4133.59m、大分県での2年前の記録を100m余り更新しました。【10月27日：馬術部の厩舎が新しく】■幡多農業高校馬術部・深木希音主将「今までの施設よりもすごく落ち着いて馬も過ごせるんじゃないかと思う」2024年、火災で全焼した幡多農業高校・馬術部の厩舎が新しく建て直されました。【10月27日：定岡智秋監督が別れの挨拶】■定岡智秋監督「心を一つにして優勝とドラフト指名を願ってます。本当ありがとうございました」高知ファイティングドッグスのファンミーティングで、定岡智秋監督がファンに向けて別れの挨拶をしました。【11月1日：中日ドラゴンズが、高知で初めて秋季キャンプ】■記者「誰のファン？」■ファン「みきや。ドラゴンズも熱いんでみんなよろしくお願いします」中日ドラゴンズが、高知で初めて秋季キャンプを行い23人が参加しました。また、史上最速でセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースも安芸でキャンプイン。オリックスは選手28人が参加。700人のファンが熱い視線を送りました。【11月10日：セ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースの優勝記念パレード】セ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースの優勝記念パレードがおこなわれました。高知にゆかりのある選手も登場、沿道は多くの人でにぎわいました。■選手「めっちゃピーポーメニーメニーピーポー」また、藤川球児監督と、50試合連続無失点のプロ野球記録で優勝に貢献した高知ファイティングドッグス出身の石井大智投手に県スポーツ顕彰が授与されました。挨拶に立った藤川監督は、感極まり言葉に詰まるシーンも。■藤川監督「阪神タイガースがあることで、みなさんの人生が明るく照らされるような、またそういった2026年にしてまいります」【11月11日：程岡市長ら4人を逮捕】■記者「土佐清水市役所の中に県警の捜査員とみられる男性が入っていきました」県警は、2025年5月、土佐清水市が行った公共施設の電気工事の入札に絡み、最低制限価格を事前に漏らしたとして当時の程岡市長ら4人を、官製談合防止法違反などの疑いで逮捕しました。【11月12日：過失運転致死傷の罪に問われている男の初公判】2024年9月、香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し、3人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の初公判で、男は起訴内容を認めるも、事故当時の記憶がないと主張しました。次回の裁判は2026年2月4日に開かれる予定です。【11月14日：「消防広域化」の構想について】県内15の消防本部を1つにまとめる「消防広域化」の構想について県は計画を1年先送りする方針を示しました。【11月15日：柴田ケイコさんが「龍馬賞」に選ばれる】■柴田ケイコさん「これからも多分、絵本がいろんな所の人に届くことを願って、楽しい作品を作っていきたいと思います」イラストレーターで絵本作家の柴田ケイコさんが、坂本龍馬に続く人材を育てようと創設された第40回「龍馬賞」に選ばれました。【12月3日：全国初「学長おごり自販機」】全国で初めての「学長おごり自販機」が高知大学に設置されました。学生と教職員の交流促進がねらいで、代金は受田学長が支払うということです。【12月4日：遺族に対して損害賠償金を支払う和解議案を可決】高知市議会12月定例会、長浜小学校の男子児童が水泳の授業中に溺れて亡くなった事故で、遺族に対して損害賠償金を支払う和解議案を可決しました。【12月10日：だるま夕日】宿毛市の咸陽島公園で午後5時頃、約3分間の「だるま夕日」がみられました。【12月11日：ガソリンが4年3か月ぶりの安値水準に】県内でガソリンが4年3か月ぶりの安値水準になりました。ガソリンの補助金増額で150円台のお店も。【12月13日：自動運転バスの実証走行はじまる】高知市で自動運転バスの実証走行がはじまりました。総務省が進めるDX推進事業の一環で行われたもので、一般の乗客を乗せ高知駅からイオンモール高知・高知赤十字病院までの区間を1日6便運行しました。