福岡が今季の九州大学リーグMVP福岡大3年生CB坂井悠飛の27シーズン加入内定を発表
アビスパ福岡は26日、福岡大からDF坂井悠飛(3年)が27シーズンより入団することが内定したと発表した。
坂井は兵庫県出身で、立正大淞南高から福大に進学。身長180cmの身長を生かしたCBで、大学では1年生のころからレギュラーとして出場しており、今季は九州大学リーグでMVPを受賞した。
クラブを通じ「支えてくれた家族、チームメイト、スタッフの方々、自分に携わってくださった全ての方々に感謝の気持ちを忘れることなく、謙虚に結果で恩返しできるよう頑張って行きたいと思います。アビスパ福岡のファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いします」とあいさつしている。
また福岡は同日、今季はカターレ富山に期限付き移籍していたFW前田一翔が復帰すると発表した。
