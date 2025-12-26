主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 59( 59)
TOPIX先物 3月限 30( 30)
日経225ミニ 3月限 56( 56)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14( 14)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 9( 9)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 183( 103)
TOPIX先物 3月限 32( 32)
日経225ミニ 1月限 398( 220)
2月限 51( 43)
3月限 5285( 2627)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 67( 25)
日経225ミニ 1月限 253( 217)
2月限 101( 101)
3月限 3712( 1974)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21( 21)
日経225ミニ 1月限 21( 21)
2月限 1( 1)
3月限 293( 293)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 64( 64)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 11( 11)
日経225ミニ 1月限 27( 27)
3月限 2069( 2069)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
