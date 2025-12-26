　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　59(　　　59)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　56(　　　56)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　14(　　　14)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 183(　　 103)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　32(　　　32)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 398(　　 220)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　51(　　　43)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5285(　　2627)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　67(　　　25)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 253(　　 217)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 101(　　 101)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3712(　　1974)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 293(　　 293)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　64(　　　64)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2069(　　2069)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース