主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1782( 841)
TOPIX先物 3月限 3179( 2413)
日経225ミニ 3月限 2025( 1805)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 99( 0)
TOPIX先物 3月限 876( 524)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 112( 0)
TOPIX先物 3月限 1204( 774)
日経225ミニ 3月限 2( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 432( 432)
TOPIX先物 3月限 6108( 836)
日経225ミニ 3月限 3728( 3726)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1275( 318)
TOPIX先物 3月限 4260( 360)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12( 0)
日経225ミニ 3月限 1229( 1229)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2426( 1295)
6月限 6( 4)
TOPIX先物 3月限 1240( 616)
日経225ミニ 1月限 4443( 1875)
2月限 133( 89)
3月限 54222( 25772)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 812( 470)
6月限 29( 21)
日経225ミニ 1月限 1839( 715)
2月限 324( 272)
3月限 32869( 16631)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 247( 247)
2月限 35( 35)
3月限 4053( 4053)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 706( 706)
6月限 9( 9)
日経225ミニ 1月限 508( 508)
2月限 18( 18)
3月限 23095( 23095)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
