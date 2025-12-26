　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1782(　　 841)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3179(　　2413)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2025(　　1805)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　99(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 876(　　 524)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 112(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1204(　　 774)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 432(　　 432)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6108(　　 836)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3728(　　3726)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1275(　　 318)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4260(　　 360)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　12(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1229(　　1229)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2426(　　1295)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1240(　　 616)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4443(　　1875)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 133(　　　89)
　　　　　 　 　 3月限　　　 54222(　 25772)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 812(　　 470)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　29(　　　21)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1839(　　 715)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 324(　　 272)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32869(　 16631)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 247(　　 247)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4053(　　4053)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 706(　　 706)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 508(　　 508)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23095(　 23095)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース