　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 304(　　 304)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 124(　　 124)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 251(　　 251)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6581(　　6581)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 119(　　 119)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 176(　　 176)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 125(　　 125)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2163(　　2163)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　52(　　　52)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　45(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　85(　　　85)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　47(　　　47)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　50(　　　50)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 356(　　 356)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　27(　　　27)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース