外国証券 先物取引高情報まとめ（12月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 304( 304)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 124( 124)
日経225ミニ 1月限 251( 251)
2月限 44( 44)
3月限 6581( 6581)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 71( 71)
TOPIX先物 3月限 119( 119)
日経225ミニ 1月限 176( 176)
2月限 125( 125)
3月限 2163( 2163)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 52( 52)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 40( 40)
TOPIX先物 3月限 45( 7)
日経225ミニ 3月限 85( 85)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 47( 47)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 33( 33)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 50( 50)
日経225ミニ 3月限 356( 356)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 27( 27)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 7( 7)
3月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
