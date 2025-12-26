　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11818(　 11215)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10691(　 10112)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7662(　　7662)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 416(　　 416)
　　　　　 　 　 3月限　　　140606(　140606)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6480(　　5976)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11659(　 10658)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6060(　　6060)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 319(　　 319)
　　　　　 　 　 3月限　　　 78301(　 78301)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 514(　　 514)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 714(　　 214)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2355(　　2355)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 795(　　 463)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2162(　　1639)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1928(　　1926)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1085(　　 930)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5817(　　2784)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 215(　　 215)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8173(　　8173)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 459(　　 379)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1766(　　1601)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4122(　　4122)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1007(　　 991)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7152(　　6669)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22016(　 22016)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1079(　　 384)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1764(　　1764)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1046(　　 546)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 335(　　 335)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 551(　　 551)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　72(　　　72)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース