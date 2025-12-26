外国証券 先物取引高情報まとめ（12月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11818( 11215)
6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 10691( 10112)
日経225ミニ 1月限 7662( 7662)
2月限 416( 416)
3月限 140606( 140606)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6480( 5976)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 11659( 10658)
日経225ミニ 1月限 6060( 6060)
2月限 319( 319)
3月限 78301( 78301)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 514( 514)
TOPIX先物 3月限 714( 214)
日経225ミニ 3月限 2355( 2355)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 795( 463)
TOPIX先物 3月限 2162( 1639)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
3月限 1928( 1926)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1085( 930)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 5817( 2784)
日経225ミニ 1月限 215( 215)
2月限 7( 7)
3月限 8173( 8173)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 459( 379)
TOPIX先物 3月限 1766( 1601)
日経225ミニ 3月限 4122( 4122)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1007( 991)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 7152( 6669)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
3月限 22016( 22016)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1079( 384)
日経225ミニ 3月限 1764( 1764)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1046( 546)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 335( 335)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 551( 551)
日経225ミニ 1月限 72( 72)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
