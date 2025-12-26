「日経225オプション」1月限プット手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
