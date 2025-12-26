「日経225オプション」1月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 227( 227)
シティグループ証券 76( 76)
JPモルガン証券 71( 71)
楽天証券 56( 56)
SBI証券 143( 55)
東海東京証券 30( 30)
松井証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 21( 21)
ビーオブエー証券 15( 15)
岩井コスモ証券 9( 9)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
シティグループ証券 56( 56)
岩井コスモ証券 13( 13)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 17( 11)
楽天証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 5)
SBI証券 1( 1)
大和証券 20( 0)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 312( 62)
楽天証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 13( 11)
松井証券 11( 11)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 154( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯5万625円プット
