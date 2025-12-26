「日経225オプション」1月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
楽天証券 21( 21)
松井証券 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 212( 212)
BNPパリバ証券 74( 74)
三菱UFJ証券 50( 50)
SBI証券 77( 45)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
楽天証券 31( 31)
松井証券 19( 19)
みずほ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 8( 8)
シティグループ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 8( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 602( 502)
野村証券 270( 270)
SBI証券 195( 107)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
シティグループ証券 50( 50)
楽天証券 30( 30)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 19( 19)
松井証券 15( 15)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
楽天証券 21( 21)
松井証券 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 212( 212)
BNPパリバ証券 74( 74)
三菱UFJ証券 50( 50)
SBI証券 77( 45)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
楽天証券 31( 31)
松井証券 19( 19)
みずほ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 8( 8)
シティグループ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
SBI証券 8( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 602( 502)
野村証券 270( 270)
SBI証券 195( 107)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
シティグループ証券 50( 50)
楽天証券 30( 30)
UBS証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 19( 19)
松井証券 15( 15)