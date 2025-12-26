BOYNEXTDOORによる日本初・冠トークバラエティ番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」の放送が決定！2026年4月11日 (土) 14:30〜 日本テレビで放送開始 （全8回）。番組放送後Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート（予定）。本日、放送に先駆け番組ロゴを公開。

2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューした、BOYNEXTDOOR。翌年2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集める実力派の6人ボーイグループ BOYNEXTDOOR日本初の冠番組。

次世代を担うボーイグループとして大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱える彼らがこっそり抱える1つの悩み…それは「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと…」。この番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間「トモダチベース」に、アーティストや俳優など様々なゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、そして番組が終わる頃には“トモダチ”になる！

BOYNEXTDOORのトモダチ作りに寄り添う、オリジナリティ溢れるトークバラエティ番組。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔にもぜひご注目。メンバー6名全員からの意気込みコメントを紹介！

【BOYNEXTDOOR コメント】



日本で初めての冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』がスタートします！

このような素敵な機会をいただけて本当に嬉しいです。

毎週、僕たちのいろいろな姿を見ていただけると思うので、楽しみにしていてください！



日本で冠番組をさせていただけるなんて夢みたいです！

番組を通して、僕たちの自然体な姿や、メンバー同士の仲いい雰囲気をお届けできると思います。ぜひご覧ください！



僕たちの初めての冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』の放送が決定しました！

撮影までに日本語の勉強をがんばってトモダチをいっぱい作ります！期待してください！



4月から3か月間、皆さんに楽しい時間を届けられるように頑張ります！

「トモダチベース」にゲストの方が来てくださるのが本当に楽しみです。

今からワクワクしています！



撮影がとても楽しみです！

『BOYNEXTDOOR トモダチベース』を通して、僕たちの親しみやすい魅力を届けたいです！

最近「ゼルダの伝説」をしながら日本語を勉強しているので、僕の日本語にも注目してください！



僕たちの冠番組が来年4月から放送されることになりました！

BOYNEXTDOORを初めて見る方々、ゲストの皆さん、そしてもちろんONEDOORにも楽しんでもらえるように番組を盛り上げていきます！

いっぱいトモダチを作りたいです！

【番組概要】

初回放送 2026年4月11日（土） 14:30〜

以降、毎週土曜日14:30〜15:00 日本テレビにて放送予定（全8回）

番組放送後Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート（予定）

番組公式X：＠BNDtomodachi