12月28日（日）は、豪華2本立て！ひる11時45分〜14時30分「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」年末3時間SPを放送する。

■今井翼と番組初の九州上陸！今だから話せる“タッキー”への思いに一同感動

1人目のゲストと旅するのは大分県別府市〜大分市。「メシドラ」史上初の九州上陸に大興奮の兼近大樹＆満島真之介は、ゲストが待つ別府名物「血の池地獄」へと向かう。真っ黒な革のジャケットを着て待っていたのは今井翼！兼近、満島ともに共演経験のある今井と、スペシャルな「メシドラ」がスタート。

早速兼近が見つけた名前占いをしてみることに。「つばさ」の名前を占うと、「恋愛運」の項目で今井にぴったりな運勢が。最初の目的地へ向かう車内で今井の呼び方が決まると、話題は今井の芸能活動30周年ライブに。デュオとして共に活動したタッキーこと滝沢秀明さんとのエピソードに満島も思わず鳥肌。

まず3人が訪れたのは「かまど地獄」。1丁目から6丁目まで様々な形で湧き出る源泉を見ながら、蒸気を使った蒸し料理も楽しめる名所。源泉のにおいを嗅いだ今井が放った衝撃の一言には満島も大笑い。そしてついに本日初のメシ「温泉卵」が登場。特製の柚子胡椒醤油をかけてかぶりついた兼近は、その美味さに絶叫。温泉地・大分の魅力を五感で楽しんでゆく。

車中で男子3人で恋バナをしながら向かったのは、インドネシア出身のオーナーが営む今年オープンのカフェ「COFFEE from the SOUTH」。ドリンクの完成を待つ間、再び3人は恋バナに花が咲く。「月の満ち欠けを話せる人がいい…」という兼近に今井の反応は？

次に訪れたのは、趣深いお屋敷の雰囲気漂う「茶房 信濃屋」。ここでは、大分名物のかぼすが添えられた「茶そば」と大分の郷土料理「だんご汁」をいただく。茶そばを楽しみにしていた兼近だったが、そのあまりの美味しさにとある事件が。

続いてやってきたのは、干し椎茸専門店の「やまよし」。買い物をするときはテーマを決めるという今井。今回はどんな「テーマ」を設定するのか？さらに3人は干し椎茸のソフトクリームに興味津々。「キャラメル味なのにキャラメルが入っていない!?」その未知なる旨みとは？お次は「竹工芸 山正」で竹細工を見学。ここでは50年の時を経て味のある色へ変化した竹と、芸能活動30周年の今井の姿を重ね合わせ…。

港近くのカフェ「witch coffee」では名物のスイーツを楽しみながら、今井の親友であるサッカー元日本代表・松井大輔とのエピソード、そして長年相棒として芸能界を駆け抜けてきた滝沢さんへの秘めた思いを語る。もちろん最後は、大分旅のお支払いを決めるゲームも！

■小手伸也・浅利陽介と愛媛県松山市から始まるしまなみ海道ドライブ！

男子4人のきまぐれすぎるワチャワチャ旅。フェリーに乗り込み向かった先は愛媛県。松山市のスポーツの拠点「坊っちゃんスタジアム」で待っていたのは小手伸也と浅利陽介！小手としっかりとした共演は初だという満島だが、浅利への反応は少し雑なようで…？

4人が最初に向かったのは珈琲店「Kitasaya. Roastery」。店長のおすすめという「面白いコーヒー」を注文。「面白い」のワードに兼近もスイッチが入る。そして突然始まるクイズ大会！「メシドラ」独特のテンポにゲスト2人は困惑…？「面白いコーヒー」の味にも注目。

続いては、突然浅利が見たいと言い出したマンホールを探しにとある公園へ。展望台へ向かう道のりでは小手とのデートが始まって…？果たして目的のマンホールは発見できるのか？電車をイメージした「カフェトレイン ベイサイド」では、愛媛名物・いよかんジュースを楽しむ小手＆浅利のかわいい？シーンも。

次に訪れたうどん店では、麺のコシの強さに浅利は大興奮。鍋焼きうどんで怪物に優しさが芽生えるシーンが…？車中では小手の俳優人生についてのトークへ。とある超有名アーティストとの㊙エピソードに一同胸を打たれる。

さらに4人は愛媛県を北上する途中で見つけた、池へ向かって打ちっぱなしが楽しめる「大池ゴルフ」へ。ゴルフ経験者・浅利の腕前は？そして小手のショットがとんでもないことに…？最後の目的地は、小手のリクエストで尾道ラーメンのお店。旅を締めくくるラーメンとチャーハンに一同舌鼓！

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」年末3時間SP

12月28日（日） ひる11:45〜14:30 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

