嵐・櫻井翔のInstagramが5カ月ぶりに更新され、相変わらず多忙ぶりがうかがえる内容だと話題になっている。

「12月下旬に、櫻井さんは3本の投稿を連投しました。アフリカ西部の国・ガーナでの様子を、動画や写真、そしてテキストで伝えています。なかには、《現地のものは、直ちに食してみたくなるタイプ》といって、ココナッツを飲む様子なども投稿されていました。

一方、ケープコーストという港町にある『エルミナ城』を訪れ、現地の暗い歴史に触れた投稿も。櫻井さんによれば、世界文化遺産にも登録されたこの城は、かつて奴隷貿易の大きな拠点のひとつだったといいます。ニュースキャスターとしての一面を持つ彼らしく、現地の様子を詳細にリポートしていました」（芸能担当記者）

櫻井がガーナを訪れるのは、これが初めてではない。以前も、ガーナでの様子をSNSに公開していたことがあったのだ。

「櫻井さんは7月16日を最後に、Instagramの更新をしていませんでした。ファンからも心配する声があがるなか、『＃シレッと7月以来の更新』のハッシュタグを添えてアップしたのが、この“連投”の最初の投稿でした。

レギュラー番組を持ちながら、海外を飛び回る様子からは、依然として精力的に活動する櫻井さんのアグレッシブさが伝わってきます」（同前）

多くのテレビ番組に出演する櫻井だが、このInstagramではそうした告知はいっさいおこなわず、一貫してガーナでの活動について言及している。こうした開発途上国への支援活動は、櫻井の今後のライフワークのひとつになっていくものと思われる。

だが一方で、その多忙ぶりに心配の声も寄せられている。とくに2026年は、嵐として最後の年となるだけに、通常よりもいっそうスケジュールがタイトになることが予想されるのだ。

「2026年5月末の東京ドームのライブを最後に、嵐は活動を終了します。以降は、メンバーそれぞれで個々に活躍していくことになりますが、櫻井さんは、キャスター、タレント、俳優として、活躍の場はすでに多岐にわたっています。

実際、2026年1月からは、全国各地の“世界がほれた”ものを紹介していく新番組『世界がほれた絶品!翔ケース』（NHK）が開始されます。さらに2月には、日本テレビ系で放送されるミラノ・コルティナ冬季五輪のスペシャルキャスターを務めることが決まっているなど、怒涛の日々が待ち構えています」（テレビ局関係者）

さらに、グループとして心配されていることもあると、前出の芸能記者は話す。

「2025年11月22日、嵐のラストライブの日程が発表され、2026年3月から5月にかけて5大ドームをめぐる予定となっています。発表と同時に『キャパが足りない』の声があがり、日程についても物議を醸している状況です。ツアーのスタートとなる北海道は、日程が北海道大学の後期日程試験と重なるため、ホテルの予約が殺到する状況になっています。国民的アイドルである嵐の最後を円満に締めくくれるか、期待と不安が寄せられています」

櫻井にとって、2026年は人生で忘れられない年になるだろう。