2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝。前回大会4位の早稲田大学は実力選手がけがから復帰し、万全の布陣で箱根路に臨みます。

“山の名探偵”が口にした自信「準備は万全」

出雲駅伝で2位、全日本大学駅伝では5位と存在感を示した早稲田大学。本番を約1か月後に控えた12月上旬を取材しました。

1000m×5本の練習では“山の名探偵”こと工藤慎作選手（3年）と山口智規選手（4年・駅伝主将）が集団から遅れてスタート。早稲田の柱を担う二人が、駅伝さながら前を追って走り、スピード感覚を磨きます。ともに余裕を持って集団に追いつき、状態の良さを感じさせた両選手。中でも工藤選手は、3度目の山上りへ確かな手応えを感じています。

「自分としては平地あってこその山かなと思っているので、平地の走力がかなり上がっている分、昨年よりは『いけるかな』という自信はある。（箱根駅伝は）一番大きな駅伝ということで、かける思いも一番大きい。調子も上がっていて、練習も積めているので、準備は万全かなと思います」

また、キャプテンの山口智規選手も「いざ箱根駅伝に向けて準備をしていくと、強くなっている自分を実感することが多くて。今ある自信はすごく武器になっているかなと思う。最後しっかり区間賞を取って総合優勝したいと思います」と自信をのぞかせました。

今季は春のトラックシーズンから鈴木琉胤選手(1年)ら多くの選手が躍動。箱根駅伝を前に、けがで離脱していた主力の佐々木哲選手（1年）や山口竣平選手（2年）がチームに復帰するなど、花田勝彦監督も期待感をあらわにします。

「今年の駅伝の中では、一番チーム状況がいいかたちで臨めるかなと思っている。今年のテーマである『先頭の景色を見る』というところで、箱根駅伝の全体の中でどれだけ早稲田の色を出せるか。半分くらいはえんじ色に染めたいなと思っているので、まずは自分たちの力を出し切るところが一番大事かなと思っています」

15年ぶりの頂点へ… 主将が選ぶキーマンは？

2011年の第87回大会以来、15年ぶりの頂点を見据える早稲田大学。12月の壮行会では、キャプテンの山口智規選手が「一番調子がいいので、期待してほしいなと思います」と2年生の山口竣平選手をキーマンに挙げます。

山口竣平選手は前回の箱根駅伝で3区区間3位と好走するも、今年秋にけがをし、出雲駅伝と全日本大学駅伝を欠場。けがに泣いた悔しさを、今季最後の箱根駅伝へぶつけます。

「僕には最後の駅伝は箱根駅伝しかないので、そこでチームに貢献できる走りをしたい。1年生にも『来年走りたい』と思わせられるような走りをしたいなと思っています」

花田監督が描く総合優勝へのシナリオは、往路で上位に入ること。「往路で勝たないと優勝にはつながらないと思っている。山を終えて、どこまで貯金を作れるかが結果につながってくるのかなと思っています」

えんじの誇りを胸に、15年ぶりの総合優勝へ箱根路を駆け抜けます。