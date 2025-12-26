１２月２７日（土）深夜１時～放送「暗黙の了解教えてください！」世の中にある暗黙の了解を体当たりで調査！知らない界隈にガチで突撃しちゃう番組！

コスプレイベントに潜入したひょうろくが

コスプレ界隈の「暗黙の了解」を調査！

知られざるリアルが明らかに！？

ＢＳテレ東では12月27日（土）深夜１時から「暗黙の了解教えてください！」を放送！

この番組は、とあるカルチャーや独自の文化を形成している界隈の誰も教えてくれない暗黙の了解を実際に突撃することで明らかにしていく内容になっています。

今回はコスプレ界にひょうろくが突撃！ひょうろくという名前の由来となった「兵六餅」のパッケージのキャラクターのコスプレを身にまとい、池袋サンシャインシティで行われたコスプレイベントに参戦します。クオリティーの高いコスプレをする参加者の方を前に緊張しながらも、コスプレイヤーの方が男性なのか女性なのかどうしても性別が気になってしまうひょうろく…普段の生活ではかなり失礼に当たってしまうであろう性別への言及ですが、実はコスプレ界では暗黙の了解として性別を聞いてから交流することが判明！他にも写真加工の方法や持ち物、挨拶の仕方まで至る所に暗黙の了解が・・！

MCの森田哲矢（さらば青春の光）と森愁斗（BUDDiiS）も全く知識のないコスプレ界の暗黙の了解に興味津々。スタジオでは森が所属しているダンスボーカルグループBUDDiiSの暗黙の了解や、森田からの放送ギリギリの暗黙の了解まで・・ここでしか聞くことのできないトークが満載！知らない界隈に突撃して暗黙の了解を調査する「暗黙の了解教えてください！」にぜひご期待ください！



≪出演者コメント≫

■森田哲矢（さらば青春の光）

どの業界にも暗黙の了解はありますもんね！今回ひょうろくがコスプレ界隈の暗黙の了解を調査してくれていますが、俺もあいつの本性わからないので。ひょうろくすらひょうろくのコスプレなんかじゃないかって思っています。

■森愁斗（BUDDiiS）

全部知らなかったですね。コスプレ界隈だけでもこんなに暗黙の了解があるなんて！

次があるなら…料理界隈など自分が触れたことがない業界の暗黙の了解も見てみたいです！



≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー 畦元海帆（テレビ東京 制作局）

暗黙の了解は教えてもらう機会が少ないものです。

だからこそ知らなくて戸惑った経験がある方も多いのではないでしょうか？

この番組を通して、知らない世界に踏み出す不安が少しでも軽くなれば…そんな意図も込めて企画しました！

ひょうろくさんとコスプレイヤーさんの化学反応もぜひお楽しみください！

≪番組概要≫

【タイトル】 「暗黙の了解教えてください！」

【放送日時】 2025年12月27日（土）深夜1時00分～1時30分放送

【放送局】 ＢＳテレ東

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】 森田哲矢（さらば青春の光）、森愁斗（BUDDiiS）、ひょうろく