五十嵐亮太、村上宗隆の“2年契約”が「すごくいい」と思う理由「予想を下回っている感じはするんだけど…」

五十嵐亮太、村上宗隆の“2年契約”が「すごくいい」と思う理由「予想を下回っている感じはするんだけど…」