PERSONZが2026年3月18日、約24年ぶりとなるベストアルバム『RELOAD BEST』をリリースすることが発表となった。

『RELOAD BEST』には、「Dear Friends」をはじめとする代表曲が当時のオリジナルメンバーで再レコーディングされる予定だ。収録詳細は後日改めて発表される。VAP STORE限定・豪華盤受注予約は 2026年2月11日(水)23:59まで。

同アルバムを引っ提げて、全国47都道府県をくまなく回るツアー＜PERSONZ RELOAD TOUR “DISCOVER JAPAN 47”＞が開催される。同ツアーは4月17日の神奈川・関内ホール 大ホールを皮切りに11月3日の和歌山県民文化会館 小ホールまで、足掛け8ヶ月間にわたって行われるものだ。これらの発表にあわせて、東芝EMI時代のミュージックビデオも一挙公開となっている。

■ベストアルバム『RELOAD BEST』

2026年3月18日(水)発売

VAP STORE限定・豪華盤受注予約

予約受注期間：12月24日(水)〜2026年2月11日(水)23:59

豪華盤予約リンク：https://store.vap.co.jp/category.asp?cd=87124&cd2=501

【豪華プレミアム盤】※完全生産限定

※CDに加えて、豪華盤でしか見られない映像コンテンツ収録予定のDLカード、ベストアルバム発売記念オリジナルデザインTシャツ、メンバーのアクリルスタンドをセット。

■47都道府県ツアー＜PERSONZ RELOAD TOUR “DISCOVER JAPAN 47”＞

04月17日(金) 神奈川・関内ホール 大ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

04月19日(日) 大阪・サンケイホールブリーゼ

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

04月24日(金) 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公民館)

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

04月26日(日) 北海道・函館市芸術ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）マウントアライブ 050-3504-8700

04月29日(水祝) 山形・山形市民会館 大ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

05月01日(金) 福島・キョウワグループ・テルサホール(福島テルサ)

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

05月02日(土) 岩手・トーサイクラシックホール岩手 中ホール

open16:30 / start17:00 ※全席指定

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

05月05日(火祝) 福井・福井県県民ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）FOB金沢 076-232-2424

05月06日(水祝) 石川・金沢市文化ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）FOB金沢 076-232-2424

05月17日(日) 東京・ヒューリックホール東京

open16:00 / start16:30 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

05月23日(土) 香川・サンポートホール高松 第1小ホール

open17:00 / start17:30 ※全席指定

（問）DUKE高松 087-822-2520

05月30日(土) 岐阜・岐阜市文化センター 小劇場

open16:30 / start17:00 ※全席指定

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

06月05日(金) 滋賀・守山市民ホール 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

06月06日(土) 奈良・なら100年会館 中ホール

open17:00 / start17:30 ※全席指定

（問）サウンドクリエーター Tel:06-6357-4400

06月19日(金) 徳島・藍住町総合文化ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）DUKE高松 Tel:087-822-2520

06月21日(日) 岡山・ルネスホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）キャンディープロモーション岡山 086-221-8151

06月25日(木) 大分・J:COM ホルトホール大分 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

06月26日(金) 佐賀・神埼市千代田文化会館 はんぎーホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

07月03日(金) 山梨・YCC県民文化ホール 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

07月10日(金) 千葉・市川市文化会館 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

07月16日(木) 宮崎・メディキット県民文化センター イベントホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

07月17日(金) 熊本・男女共同参画センター はあもにい メインホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

07月19日(日) 長崎・長崎市市民生活プラザホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

07月24日(金) 鳥取・米子市文化ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）キャンディープロモーション岡山 086-221-8151

07月25日(土) 島根・大社文化プレイスうらら館

open16:30 / start17:00 ※全席指定

（問）キャンディープロモーション岡山 086-221-8151

08月07日(金) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）サンデーフォークプロモーション静岡 Tel.054-284-9999

08月09日(日) 三重・津リージョンプラザお城ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

08月11日(火祝) 兵庫・神戸文化ホール 中ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

08月14日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

08月21日(金) 埼玉・さいたま市文化センター 小ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

08月28日(金) 千葉・千葉市若葉文化ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

08月30日(日) 宮城・若林区文化センター

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

09月06日(日) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999

09月12日(土) 岐阜・高山市民文化会館 小ホール

open16:30 / start17:00 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

09月18日(金) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

09月21日(月祝) 新潟・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 劇場

open17:00 / start17:30 ※全席指定

（問）FOB新潟 025-229-5000

09月22日(火祝) 群馬・高崎市文化会館

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

09月25日(金) 福岡・福岡市民ホール 中ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

09月26日(土) 鹿児島・ライカ南国ホール

open16:30 / start17:00 ※全席指定

（問）BEA 092-712-4221

10月02日(金) 愛媛・松前総合文化センター 広域学習ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）DUKE松山 089-947-3535

10月03日(土) 高知・高知市文化プラザかるぽーと・四国銀行ホール

open17:00 / start17:30 ※全席指定

（問）DUKE高知 088-822-4488

10月09日(金) 広島・JMSアステールプラザ 中ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）キャンディープロモーション広島 082-249-8334

10月11日(日) 山口・山口市民会館 小ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）キャンディープロモーション広島 082-249-8334

10月12日(月祝) 愛知・COMTEC PORTBASE

open16:00 / start16:30 ※全席指定 ※ドリンク代別途

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

10月16日(金) 富山・オーバード・ホール 中ホール

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）FOB金沢 076-232-2424

10月17日(土) 長野・ホクト文化ホール 中ホール

open17:00 / start17:30 ※全席指定

（問）FOB新潟 025-229-5000

10月24日(土) 北海道・共済ホール

open16:30 / start17:00 ※全席指定

（問）マウントアライブ Tel:050-3504-8700

10月29日(木) 東京・東京国際フォーラム ホールC

open18:00 / start18:30 ※全席指定

（問）キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999

11月01日(日) 京都・ロームシアター京都 サウスホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

11月03日(火祝) 和歌山・和歌山県民文化会館 小ホール

open16:00 / start16:30 ※全席指定

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

▼チケット ※全会場

S席：9,000円

A席：4,500円

高校生以下1,000円(消費税込み)

