杉咲花、成田凌との再共演は「幸せ」朝ドラ撮影中に喧嘩したことも「腹を割って話せる稀有な共演者」【「冬のなんかさ、春のなんかね」インタビュー後編】

杉咲花、成田凌との再共演は「幸せ」朝ドラ撮影中に喧嘩したことも「腹を割って話せる稀有な共演者」【「冬のなんかさ、春のなんかね」インタビュー後編】