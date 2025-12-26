杉咲花、成田凌との再共演は「幸せ」朝ドラ撮影中に喧嘩したことも「腹を割って話せる稀有な共演者」【「冬のなんかさ、春のなんかね」インタビュー後編】
【モデルプレス＝2025/12/26】2026年1月14日から始まる日本テレビ系新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（よる10時〜）にて主演を務める女優の杉咲花（すぎさき・はな／28）、監督の今泉力哉（いまいずみ・りきや／44）にインタビュー。今泉監督が杉咲に感心した本読みでの出来事や恋人役・ゆきおを演じる俳優の成田凌と杉咲の関係性について語ってもらった。【インタビュー後編】
杉咲が演じるのは、古着屋でアルバイトをしながら小説家としても2冊の小説を出版している土田文菜（つちだ・あやな）、27歳。恋人も仲良しの友人もいて、幸せだが“きちんと人を好きになること” を避けてしまっている。本作は、冬と春の間を行き来するように、迷って、悩んで、間違いながらも真剣に生きる主人公・文菜をめぐる普段着の恋の物語だ。
監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめ、「ちひろさん」（2023年）、「からかい上手の高木さん」（2024年）など多くのヒット作を手掛けてきた今泉監督が担当。GP帯ドラマでの監督は今回が初となる。文菜の恋人役として出演するのは、NHK連続テレビ小説「おちょやん」（2020年）でも杉咲と夫婦役を演じており、深い親交のある成田。先輩の小説家・山田線を内堀太郎が演じる。
― 杉咲さんが思う「今泉監督作品の面白さ」を教えてください。
杉咲：私は今泉さんの作品が好きで、欠かさず拝見しているのですが、例えば、何かが「消える」「なくなる」ということがあったとして、今泉監督は、それがなくなったことに対する悲しみではなくて、「確かに存在した」ことの価値を描く方な気がしていて。そうした今泉さんらしさ、今泉さんならではの視点が端々に感じられるところに救われる自分がいるんです。
―今泉監督は今回の作品でどんなところを意識して描かれましたか？
今泉監督：いつも思うのですが、テーマを先に掲げると、それを伝えるための作品になってしまって、作品の見方も限定してしまうので、何を描きたいか、伝えたいかは脚本を書いている過程で浮かべばいいな、と思っています。今回書いていて辿り着いたのは、つきあったり、親しい距離になったりすると別れや終わりが来てしまうけど、お互いに好きでもつきあわなかったら死ぬまで友達でいられる。なのに、どうして一線を超えてしまったり、恋人や夫婦という形になったりしてしまうのだろう、ということ。そういう”関係性の距離”について描きたいなと思いました。「別れてしまうと、もうフラットに会えない」という話を聞くと、「本当に大切な人とは恋愛関係にならない方がいいのではないか？」そんなことがひとつの大きなテーマになっている気がします。
― 話し合いもかなりされましたか？
今泉監督：そうですね、監督やプロデューサーと杉咲さんたちと集まって「どんな物語がいいんだろう」というところからスタートしたドラマなので、打ち合わせはちょこちょこしていました。脚本が全然書けなくて、みなさんに迷惑もかけました。
― 杉咲さんに「こういうセリフを言わせたい」というセリフはありますか？
今泉監督：「言わせたい」はあまりないですかね。「役者さんが演じる」という意識でセリフも脚本も書いていなくて、登場人物を本当に生きている人のように書けたらと思っています。第1話のシーン1が始まる前から登場人物たちの人生はあっただろうし、最終回が終わった後も人生は続いていく。だから、「このセリフを杉咲さんが言ったら面白くなるだろうな」「このセリフを言わせたいな」という感覚はほぼないですね。ただ、せっかくなので年齢は杉咲さんに合わせて27歳〜28歳くらいの設定で書いてます。
― 今泉監督の作品では、気まずい関係の人同士が鉢合わせて笑いが起きる、みたいな展開も魅力のひとつですが、今回もそういったシーンはありますか？
今泉監督：まあ、鉢合わせさせようと考えてはいます（笑）。笑いの取り方っていろいろな方法があると思いますが、僕は登場人物が「これ面白いでしょ？」という笑わせるために演じさせるオーバーな方法ではなくて、そこにいる人たちが本気で空回っていたり、当人たちは何も面白いと思っていないことが重要で。今回も、登場人物たちはそこに真剣にいるだけなのにズレた笑いや気まずい笑いが発生してしまう、という展開は意識的に描こうとしています。
― 現場で楽しみにしていることはありますか？
杉咲：ドラマ撮影の長い期間を、この夢みたいな座組でできるということが、やっぱり楽しみです。今泉監督をはじめ、山下敦弘監督や撮影監督の岩永洋さんなど、心から尊敬する作り手たちが集結しているので。それから、これまでご一緒したことのある方々との再会もたくさんあるので、そこにも喜びや安心感がありますね。
― 成田さんとは久しぶりの共演となりますが？
成田さんとは朝ドラ以来の共演になるので、嬉しさや小っ恥ずかしさ、緊張もあります。当時は1年ほどご一緒して、それはそれは濃密な時間を共に乗り越えました。撮影中に喧嘩もしたし（笑）。それくらい腹を割って話せる稀有な共演者の1人なので、今回の再共演を幸せに思います。
― ほかの方とはお話されましたか？
杉咲：本読みで内堀太郎さんとご一緒しました。内堀さんとは今回が初めての共演なのですが、思ってもみない方向から球が飛んでくるような愉快さがあって、とても刺激をいただく時間でした。
今泉監督：杉咲さんとはこれまでに何度かご一緒したことがあったので、声のトーンなど「ここはこうやってくれるんだろうな」と思いながら書いた部分もあったのですが、本読みの時点で2か所くらい、マジか、という瞬間があって。「その一言、こんな言い方したらこんなに面白くなるんだ」みたいな。プレッシャーをかけるわけではないですが、本当に素晴らしかったので、それを杉咲さんに伝えたら「（今と同じ芝居は）2回はできません（笑）」と言っていたので「じゃあ同じじゃなくていいので、本番ではもっとすごいの出してください（笑）」と伝えました。そのくらい穏やかな空気の中、撮影の準備が進んでいます。
― 楽しみにしている視聴者の方々に見どころやメッセージをお願いします。
杉咲：水曜日は、週の真ん中で学校も会社も折り返しの日。学生時代の私にとっては、そこから先が途方に暮れるほど長い2日間でした。そんな日の夜に、ちょっとした息抜きになるようなドラマになったらいいなと思っています。このドラマで描かれる登場人物の中から、視聴者の方々が自分自身の姿を見つけ出せる瞬間があったり、励まされたりするようなドラマ作りができたらいいなと思っています。
今泉監督：主人公の文菜は、万人から好かれるキャラクターではなくて、人によっては理解できないような悩みを持つ人物です。理解できない人には嫌悪感も抱かせるかもしれないけれど、深く届く人には届くと信じて脚本を紡いでいます。
あと、僕は主に映画をつくっているのですが、ある時、杉咲さんが「ドラマも、とてもいいんですよ」と言ってくださって。皆がテレビの前で同時に無料で観られて、絶対数も全然違う。僕もすごくテレビっ子でしたし、そういう媒体で自分がつくりたいような内容で、杉咲さんとご一緒させていただけるのが本当に嬉しいです。貴重な機会をいただけたので、必ず面白くします。楽しんでください。
― 貴重なお話をありがとうございました！
1997年10月2日生まれ。東京都出身。ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「おちょやん」（2020年）など多数のヒット作品で存在感を発揮している。近年の主な出演作は、ドラマ「杉咲花の撮休」（2023年／WOWOW）、「アンメット ある脳外科医の日記」（2024年／カンテレ・フジテレビ系）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年／TBS系）、映画「市子」（2023年）、「52ヘルツのクジラたち」「朽ちないサクラ」（2024年）など。
1981年2月1日生まれ。福島県出身。2010年「たまの映画」で商業映画監督デビュー。2013年には、映画「こっぴどい猫」がトランシルヴァニア国際映画祭にて最優秀監督賞を受賞。ほかにも、映画「アイネクライネナハトムジーク」（2019年）、「his」（2020年）、「街の上で」（2021年）、「あの頃。」（2021年）「窓辺にて」（2022年）など多数のヒット作を手掛けている。（modelpress編集部）
