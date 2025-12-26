幾田りら×まらしぃ、「THE FIRST TAKE」で「恋風」披露
幾田りらがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第624回に登場することが明らかになった。
今回披露するのは、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』2025年4月-主題歌として書き下ろされ、恋をすることで生まれる淡い感情や相手を想う気持ちを丁寧に描いた「恋風」。春の訪れを感じさせる爽やかな本楽曲を、YouTubeチャンネル登録者数200万人以上のピアニストである“まらしぃ”を迎え、ピアノとボーカルのみという両者の魅力を最大限引き出すオリジナルアレンジにて一発撮りパフォーマンスで披露する。
「THE FIRST TAKE」第624回は12月26日(金)22時よりプレミア公開される。
◆ ◆ ◆
■幾田りら コメント
「THE FIRST TAKE」ならではの1回限りという部分での緊張感がすごくありましたが、
まらしぃさんとこの1回に同じグルーヴに乗って一緒にできたのがすごく楽しかったです。
◆ ◆ ◆
◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞
《国内公演》
[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール
2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00
[神奈川公演] ぴあアリーナMM
2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00
2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00
▼チケット料金
指定席 \9,500（税込）
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。
※全てのお客様の手荷物検査を行います。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも)
▼Lilas MEMBERSHIP会員先行受付
・受付期間：2025年12月3日（水）12:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59まで
※先着順ではございません。
※受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。
・お申込み対象者：Lilas MEMBERSHIP会員の方／お申し込み時にLilas MEMBERSHIP有効会員の方
※まだ会員ではない方は受付終了時（2026年1月12日(月・祝)23:59）までにLilas MEMBERSHIPにご入会のお手続きを完了(=購入確定)の上、お申し込みください。
※コンビニオンライン決済にてお手続きの場合、ご入会完了の反映までに3時間程かかります。ご注意ください。
※入会：https://go.weverse.io/qt3S/mleishx9
《ソウル公演》
2026年5月23日（土）※公演時間調整中
公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀
※チケット券売スケジュール、詳細は後日解禁。
関連リンク
◆幾田りら オフィシャルX
◆幾田りら オフィシャルInstagram
◆幾田りら オフィシャルYouTubeチャンネル
◆幾田りら オフィシャルTikTok