Fukase、ソロプロジェクト1stアルバム『Circusm』CDパッケージリリースも決定
SEKAI NO OWARIのメンバー・Fukaseによるソロプロジェクトから、ファーストアルバム『Circusm』（読み：サーカズム）が本日12月26日にデジタルリリースされた。そして、同アルバムのCDパッケージ作品が2026年5月にリリースされることも発表となった。
本作アルバムはヒップホップの名門レーベルDef Jam Recordingsよりリリース。Fukaseは自身のSNSアカウントで「Circusmはcircus（サーカス）にsarcasm（皮肉）を加えて作った造語です。個人の話、現代社会、メディアの両面性と多様性について表現するアルバムで、メディアから絶えず注入され強要されるモノの中で生きながらも、同時にそれを意識して反問する矛盾した状況を表現し、その混乱の中でふと思い出す友人と家族、そして私生活の記憶。そんな瞬間を捉えて、感情の破片のように記録されたアルバムです」とも発信している。
大半のトラックはFukase自らがプロデュースしながらも、「Jpop」はEMINEMの初期を手掛けたJeff BassとJake Bass、「Bullying Lovers」はAriana Grande、XGなどを手掛けたShintaro Yasudaがトラックプロデュースを担当した。
CDパッケージは2026年5月にリリースを迎える。デジタルリリースされた8曲に加えて、1曲増曲されてリリースされる予定とのことだ。発売形態はデラックス盤 / 初回限定盤 / 通常盤の3形態が予定されており、デラックス盤については数量限定生産（UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売）でのリリースとなる。各仕様の詳細は後日発表となる。
■Fukaseソロファーストアルバム『Circusm』
発売日：2026年5月13日（水）予定
情報解禁日：2025年12月26日（金）18時
曲数：全9曲収録予定
予約はこちら https://fukase.lnk.to/circusm_cdPR
【トラックリスト】※曲順未定、全9曲収録予定
1. Bad Entertainment
2. Bullying Lovers
3. I see you
4. i
5. Jpop
6. Dead Fantasy
7. Cheap Beef
8. River
＋1曲追加予定
1, 3, 4, 6, 7 Produced by Fukase
2 Produced by Shintaro Yasuda
5 Produced by Jeff Bass & Jake Bass
8 Produced by krynX
■デラックス盤（数量限定生産）※UNIVERSAL MUSIC STORE限定
商品解説：超豪華仕様のデラックス盤です。段階的に新情報を発表いたしますので、ご注目ください。
販売価格：14,300円（税込）
PDCV-1250
■初回限定盤
商品解説：初回限定盤。段階的に新情報を発表いたしますので、ご注目ください。
販売価格：6,930円（税込）
TYCT-69380
■通常盤
販売価格：3,520円（税込）
TYCT-60259
【店舗別購入】
アルバム『Circusm』を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で下記の特典を差し上げます。
詳細は後日ご案内いたします。
【店舗別購入】
・UNIVERSAL MUSIC STORE
・TOWER RECORDS
・HMV
・TSUTAYA RECORDS
・Amazon.co.jp
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典
【注意事項】
※『Circusm』いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※オリジナル特典対象店舗は共通特典は対象外となります。
■Digital Album『Circusm』
2025年12月26日 リリース
https://fukase.lnk.to/circusmPR
【収録楽曲】
1. Bad Entertainment
2. Bullying Lovers
3. I see you
4. i
5. Jpop
6. Dead Fantasy
7. Cheap Beef
8. River
関連リンク
◆Fukase オフィシャルX
◆Fukase オフィシャルInstagram