DJ KOO、妻＆娘が手作りした豪華クリスマスディナー公開「クオリティがレベチ」「何品あるの」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】TRFのDJ KOOが12月25日、自身のInstagramを更新。妻と娘による豪華な手作りクリスマスディナーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】64歳DJ「クオリティがレベチ」と話題の妻＆娘作ディナー
KOOは「メリークリスマス 我が家は毎年恒例！奥様と娘の手作りクリスマスディナー！！めっちゃ美味しくて楽しく過ごしてます 」と綴り、食卓でのショットを公開。「メリクリ DO DANCE 」と、各種ケーキやカナッペ、キッシュなどテーブルいっぱいに並んだ豪華な料理を前に両手を広げた姿を披露している。
また、「今年は娘へ指輪をプレゼントしました」ともつづり、ルイヴィトンの指輪が輝く娘の手も公開している。
この投稿に、ファンからは「料理のクオリティがレベチ」「愛が溢れる食卓ですね」「KOOさんの笑顔が最高」「いったい何品あるの」「二度見するレベルの豪華さ」「本当に素敵なご家族」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
