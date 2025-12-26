中島史恵57歳、グラビア撮影で美スタイル全開 ソファーの上でポージング 今月はDVD、来月は写真集を発売
タレント・中島史恵が、26日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ撮影姿を披露し、ファンを喜ばせた。
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。
先日は「無事にグラビア『#57』の撮影が終わりましたぁ!! 年内にDVD、写真集は年明けの発売となりますので楽しみにしていて下さいです!!」と投稿。今回も、今月17日に発売となったDVDをアピール。大胆な撮影姿を写真で添えた。ファンからは多数の「いいね！」やが贈られている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
