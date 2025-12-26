FOMARE、ツアー＜OVER TOUR 25-26＞第二弾ゲスト発表にTETORA、yonige、SIX LOUNGEなど
FOMAREが現在、47都道府県ツアー＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞を開催中だ。同ツアーの第二弾ゲストアーティストが発表となった。
第二弾としてゲストアーティストが発表されたのは、2026年1月31日の出雲公演から2月22日の松山公演まで。SIX LOUNGE、TETORA、Blue Mashなど、FOMAREならではの顔ぶれがラインナップされた。
各地公演のチケットは現在各プレイガイドにて発売中だ。3月1日の静岡公演以降のゲストは後日改めて発表される。
■＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞
▼2026年
1月07日(水) 千葉・千葉LOOK ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月08日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA ※SOLDOUT
w/ OVER ARM THROW
1月10日(土) 山梨・甲府 KAZOO HALL ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月13日(火) 新潟・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月15日(木) 長野・長野 CLUB JUNK BOX ※SOLDOUT
w/ PEDRO
1月17日(土) 三重・松阪 M’AXA ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月21日(水) 福井・福井CHOP
w/ かずき山盛り
1月22日(木) 富山・富山 SOUL POWER ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月24日(土) 石川・金沢 EIGHT HALL ※SOLDOUT
w/ ROTTEN GRAFFTY
1月26日(月) 岐阜・柳ヶ瀬 ants ※SOLDOUT
ONE MAN SHOW
1月31日(土) 島根・出雲 APOLLO
w/ MIGHTY HOPE
2月02日(月) 広島・LIve space Reed
w/ MIGHTY HOPE
2月05日(木) 和歌山・CLUB GATE
w/ SIX LOUNGE
2月06日(金) 奈良・NEVER LAND
w/ SIX LOUNGE
2月08日(日) 滋賀・U☆STONE
w/ Blue Mash
2月10日(火) 徳島・club GRINDHOUSE
w/ yonige
2月11日(水) 高知・X-pt.
w/ yonige
2月13日(金) 兵庫・太陽と虎
w/ totemぽぉる
2月15日(日) 鳥取・米子 AZTiC laughs
w/ アルステイク
2月17日(火) 山口・LIVE rise SHUNAN
w/ アルステイク
2月21日(土) 香川・高松 DIME
w/ TETORA
2月22日(日) 愛媛・松山 W studio RED
w/ TETORA
3月01日(日) 静岡・Live House 浜松窓枠
3月02日(月) 京都・KYOTO MUSE
3月05日(木) 大分・club SPOT
3月06日(金) 佐賀・GEILS
3月09日(月) 熊本・Django
3月11日(水) 宮崎・LAZARUS
3月12日(木) 鹿児島・SR HALL
3月22日(日) 青森・八戸 LIVE HOUSE FOR ME
3月24日(火) 秋田・Club SWINDLE
3月25日(水) 山形・酒田 MUSIC FACTORY
4月02日(木) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
4月08日(水) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
4月09日(木) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
4月11日(土) 福島・郡山 Hip Shot Japan
4月12日(日) 岩手・the five morioka
4月14日(火) 宮城・仙台 darwin
4月16日(木) 北海道・cube garden
4月18日(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE
4月27日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
4月28日(火) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
5月22日(金) 東京・日本武道館
6月20日(土) 沖縄・桜坂 セントラル
▼チケット
・チケットぴあ ※全公演
https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
・ローソンチケット ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山
https://l-tike.com/fomare-overtour/
・イープラス ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山
https://eplus.jp/fomare-overtour/
※3月以降の公演についてはチケットぴあにて
オフィシャル2次先行受付：https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/
