FOMAREが現在、47都道府県ツアー＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞を開催中だ。同ツアーの第二弾ゲストアーティストが発表となった。

第二弾としてゲストアーティストが発表されたのは、2026年1月31日の出雲公演から2月22日の松山公演まで。SIX LOUNGE、TETORA、Blue Mashなど、FOMAREならではの顔ぶれがラインナップされた。

各地公演のチケットは現在各プレイガイドにて発売中だ。3月1日の静岡公演以降のゲストは後日改めて発表される。

■＜FOMARE “OVER TOUR 25-26”＞

▼2026年

1月07日(水) 千葉・千葉LOOK ※SOLDOUT

ONE MAN SHOW

1月08日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA ※SOLDOUT

w/ OVER ARM THROW

1月10日(土) 山梨・甲府 KAZOO HALL ※SOLDOUT

ONE MAN SHOW

1月13日(火) 新潟・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE ※SOLDOUT

ONE MAN SHOW

1月15日(木) 長野・長野 CLUB JUNK BOX ※SOLDOUT

w/ PEDRO

1月17日(土) 三重・松阪 M’AXA ※SOLDOUT

ONE MAN SHOW

1月21日(水) 福井・福井CHOP

w/ かずき山盛り

1月22日(木) 富山・富山 SOUL POWER ※SOLDOUT

w/ ROTTEN GRAFFTY

1月24日(土) 石川・金沢 EIGHT HALL ※SOLDOUT

w/ ROTTEN GRAFFTY

1月26日(月) 岐阜・柳ヶ瀬 ants ※SOLDOUT

ONE MAN SHOW

1月31日(土) 島根・出雲 APOLLO

w/ MIGHTY HOPE

2月02日(月) 広島・LIve space Reed

w/ MIGHTY HOPE

2月05日(木) 和歌山・CLUB GATE

w/ SIX LOUNGE

2月06日(金) 奈良・NEVER LAND

w/ SIX LOUNGE

2月08日(日) 滋賀・U☆STONE

w/ Blue Mash

2月10日(火) 徳島・club GRINDHOUSE

w/ yonige

2月11日(水) 高知・X-pt.

w/ yonige

2月13日(金) 兵庫・太陽と虎

w/ totemぽぉる

2月15日(日) 鳥取・米子 AZTiC laughs

w/ アルステイク

2月17日(火) 山口・LIVE rise SHUNAN

w/ アルステイク

2月21日(土) 香川・高松 DIME

w/ TETORA

2月22日(日) 愛媛・松山 W studio RED

w/ TETORA

3月01日(日) 静岡・Live House 浜松窓枠

3月02日(月) 京都・KYOTO MUSE

3月05日(木) 大分・club SPOT

3月06日(金) 佐賀・GEILS

3月09日(月) 熊本・Django

3月11日(水) 宮崎・LAZARUS

3月12日(木) 鹿児島・SR HALL

3月22日(日) 青森・八戸 LIVE HOUSE FOR ME

3月24日(火) 秋田・Club SWINDLE

3月25日(水) 山形・酒田 MUSIC FACTORY

4月02日(木) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター

4月08日(水) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE

4月09日(木) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

4月11日(土) 福島・郡山 Hip Shot Japan

4月12日(日) 岩手・the five morioka

4月14日(火) 宮城・仙台 darwin

4月16日(木) 北海道・cube garden

4月18日(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE

4月27日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

4月28日(火) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

5月22日(金) 東京・日本武道館

6月20日(土) 沖縄・桜坂 セントラル

▼チケット

・チケットぴあ ※全公演

https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/

・ローソンチケット ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山

https://l-tike.com/fomare-overtour/

・イープラス ※出雲 / 広島 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀 / 徳島 / 高知 / 米子 / 周南 / 高松 / 松山

https://eplus.jp/fomare-overtour/

※3月以降の公演についてはチケットぴあにて

オフィシャル2次先行受付：https://w.pia.jp/t/fomare-overtour/

