鳴海唯、ベッドに寝転がる表紙解禁 特典絵柄4種も公開
【モデルプレス＝2025/12/26】女優の鳴海唯が2026年1月10日に発売するZINE 『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』より、表紙が解禁された。
【写真】27歳朝ドラ女優、ノースリ姿でベッドに寝転がる姿
季刊第1号となる今作は 「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏がプライベート感満載のシチュエーションで撮影。その中からベッドに寝転がるカットを表紙にセレクトし、これまでに見たことのない、 自然体の鳴海の姿を切り取っている。さらに、特典絵柄も決定。「＠Loppi・HMV限定特典」 「フラームジェクト限定特典」として、 本誌の中から本人がセレクトしたカットのハーフサイズブロマイドが、 各ストア2種からランダ ムで1枚ついてくる。
さらに「フラームジェクト」購入者には、抽選で10人に本人直筆サイン入り商品を届ける。各ストアにて予約受付中となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳朝ドラ女優、ノースリ姿でベッドに寝転がる姿
◆鳴海唯、ベッドに寝転がる表紙解禁
季刊第1号となる今作は 「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏がプライベート感満載のシチュエーションで撮影。その中からベッドに寝転がるカットを表紙にセレクトし、これまでに見たことのない、 自然体の鳴海の姿を切り取っている。さらに、特典絵柄も決定。「＠Loppi・HMV限定特典」 「フラームジェクト限定特典」として、 本誌の中から本人がセレクトしたカットのハーフサイズブロマイドが、 各ストア2種からランダ ムで1枚ついてくる。
さらに「フラームジェクト」購入者には、抽選で10人に本人直筆サイン入り商品を届ける。各ストアにて予約受付中となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】