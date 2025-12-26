“軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴、ミニ丈ニット姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」と絶賛の声
グラビアアイドルの三田悠貴が、26日にインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。10日にはDVD『三田ちゃんパラダイス』（ラインコミュニケーションズ）を発売。今回の投稿では「DVD発売イベント終了ー 満員御礼ありがとうございました」とイベントでミニ丈ノースリーブニット姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が集まった。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』も発売した。
引用：「三田悠貴」エックス（@mitachan_y）
